Les muffins de restauration rapide au banc d’essai

McDonald’s

Étant le plus calorique du lot (430 calories) et le plus riche en sucres (40 g), le muffin banane et morceaux de chocolat perd des points. Il contient 73 g de glucides, soit l’équivalent de 5 tranches de pain. Avec ses 13 g de lipides et 450 mg de sodium par portion, il n’est pas l’option la plus équilibrée. Il est le moins riche en fibres avec seulement 3 g par unité.

Le muffin fruits et fibres est en première place. Avec 380 calories, 60 g de glucides et 28 g de sucres par portion, il se situe dans les intervalles les plus basses. On apprécie aussi le fait qu’il soit le plus riche en fibres (7 g par muffin). Sa teneur en lipides de 14 g le positionne dans la moyenne. Toutefois, il est le plus salé du lot avec 460 mg de sodium.

Photo courtoisie

Parmi les nombreux muffins offerts chez Tim Hortons, chaque unité apporte :

Entre 340 et 440 calories

Entre 10 et 22 g de gras

Entre 330 et 510 mg de sodium

Entre 53 et 66 g de glucides

Entre 20 et 36 g de sucres

Entre 2 et 8 g de fibres

Les moins bonnes options

Le populaire muffin aux brisures de chocolat est l’un des moins bons choix, puisqu’il renferme 420 calories, 16 g de gras et 35 g de sucres. Il est aussi le plus riche en glucides avec 66 g par portion, correspondant à plus de 4 tranches de pain. Seul son apport en sodium (330 mg) est moins élevé comparativement aux autres muffins.

Le muffin éruption au chocolat est le plus calorique et le plus riche en gras (440 calories et 22 g de lipides). Tout comme le muffin aux brisures de chocolat, il ne renferme que 2 g de fibres. Il apporte 29 g de sucre par portion et 370 mg de sodium.

Les meilleures options

Deux options se démarquent des autres au niveau nutritionnel. La première est le muffin canneberges, son, pommes et noix de Grenoble, qui offre la plus faible teneur en sucres, soit 20 g. Avec 8 grammes de fibres, c’est le muffin le plus riche en fibres chez Tim Hortons. Il contient moins de glucides que plusieurs options (54 g) et une quantité moyenne de lipides (14 g). Sa teneur en sodium est de 370 mg. La deuxième option est le muffin aux bleuets, qui est le choix le moins calorique (soit 340 calories). Il est également l’un des moins gras (11 g) et des moins sucrés (25 g). En revanche, il contient 430 mg de sodium et seulement 2 g de fibres.