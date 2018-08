Les nouveaux racistes

Dans le quartier Rosemont, tout près de la mythique adresse 6760 St-Vallier rendue célèbre par la chanson Tous les palmiers, on peut voir une belle murale du peintre Jérôme Poirier rendant hommage au groupe Beau Dommage.

Vous imaginez le tollé si on avait exigé que cette murale soit peinte par un artiste québécois de souche ?

La nouvelle aurait fait le tour du monde, et le Québec passerait pour un repaire de néonazis...

Mais exclure les artistes non autochtones d’un concours d’art public destiné à rendre hommage à une réalisatrice autochtone, ça, ça passe comme du beurre dans la poêle.

Ce n’est pas parce que vous êtes un Autochtone que vous connaissez l’œuvre d’Alanis Obomsawin ! Et ce n’est pas parce que vous n’êtes pas un Autochtone que vous ne la connaissez pas !

Aujourd’hui, s’il était vivant, Arthur Lamothe (qui a remporté des prix prestigieux à travers le monde et réalisé une douzaine de films sur les peuples des Premières Nations) ne pourrait faire des films sur les peuples autochtones, car il n’est pas autochtone !

Stupide et raciste.

Spike Lee, le réalisateur du film culte Do The Right Thing, vient de sortir une comédie grinçante sur le racisme aux États-Unis, Black Klansman.