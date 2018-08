L'espérance de vie augmente au Canada, régresse aux États-Unis

Plusieurs des pays les plus avancés de l'OCDE ont vu l'espérance de vie de leurs citoyens diminuer entre 2014 et 2015, tandis que les Canadiens ont vu la leur continuer de s'allonger légèrement, montre une étude publiée la semaine dernière dans le «British Medical Journal».

Au cours de la période de temps étudiée, l'espérance de vie des citoyens de 18 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a légèrement décliné, de 0,21 année pour les femmes et de 0,18 année pour les hommes. Seuls les citoyens de six pays ont vu leur espérance de vie s'allonger entre 2014 et 2015.

Selon les calculs des chercheurs américains derrière l'étude, les Canadiennes ont vu leur espérance de vie à la naissance s'accroître de 0,03 année entre 2014 et 2015 pour atteindre 83,9 ans, tandis que les Canadiens ont vu la leur s'allonger de 0,12 année pour atteindre 79,8 ans.

Aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance a plutôt chuté de 0,13 année chez les femmes et de 0,17 année chez les hommes. Les Américains demeurent les membres de l'OCDE à avoir la plus faible espérance de vie, tant chez les hommes que les femmes.

À l'opposé du spectre, les femmes du Japon et les hommes de la Suisse se maintiennent au sommet du palmarès en affichant les meilleures espérances de vie.

En tenant compte des 18 pays analysés, l'espérance de vie moyenne a chuté de 0,21 année chez les femmes et de 0,18 année chez les hommes entre 2014 et 2015.

Opioïdes

Dans les pays anglo-saxons, et tout particulièrement aux États-Unis, la crise des opioïdes a été l'un des principaux facteurs expliquant la diminution de l'espérance de vie, alors que des dizaines de milliers d'Américains ont perdu la vie à la suite d'une surdose de drogue. Cette crise s'étant par la suite propagée à d'autres pays, incluant l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, elle pourrait avoir une influence sur les résultats des années à venir, ont prévenu les chercheurs.

L'inefficacité du vaccin contre le virus de l'influenza a aussi tiré vers le bas l'espérance de vie dans plusieurs pays, alors que beaucoup plus de patients sont décédés de complications liées à la grippe que lors d'une année normale, ont noté les auteurs de l'étude.

«Le fait que les systèmes de santé des pays riches les plus avancés n'aient pas été en mesure de faire face à ces défis inattendus a résulté en une première réduction de l'espérance de vie depuis des décennies et a mis en lumière d'importants problèmes», a commenté le chercheur Domantas Jasilionis, qui n'a pas participé à l'étude, dans un éditorial publié sur le site du «British Medical Journal».

Selon M. Jasilionis, qui travaille pour l'institut de recherche démographique Max Planck, en Allemagne, il deviendra de plus en plus difficile d'améliorer l'espérance de vie. Des percées dans le traitement de maladies liées à la vieillesse comme l'Alzheimer pourrait toutefois jouer un rôle important en ce sens.

Les pays inclus dans l'étude sont l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.