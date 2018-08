L’histoire des Kanaks

Voici une histoire à découvrir pour tous ceux et celles qui s’intéressent aux luttes indépendantistes à travers le monde. Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de la Nouvelle-Calédonie, un archipel dans l’océan Pacifique, et une colonie française au milieu d’un monde anglo-saxon, dont la capitale est Nouméa ? Or, il existe aussi sur cet archipel un mouvement qui revendique l’indépendance et l’égalité des droits. « Le peuple kanak a toujours refusé d’être considéré comme un vestige archéologique de l’histoire du monde. » Est-ce cela qui nous guette, nous aussi ?

Un Kanak, ce serait une sorte de Québécois qui refuse de se dire Canadien. La comparaison s’arrête à peu près là. Si nous valorisons notre culture française, au pays des Kanaks (l’appellation Nouvelle-Calédonie a une « connotation colonie française »), la France est perçue comme une puissance coloniale d’occupation. « Nous avons une culture, les Kanaks, des valeurs traditionnelles. Des valeurs trans-temporelles! On n’en a rien à foutre de la démocratie de l’État français : nous avons nos propres institutions », dira l’un d’eux à l’auteur. Les rues de la capitale portent des noms qui honorent l’empire français : « Clémenceau, Foch, Anatole France, Bataille de la Somme, Austerlitz... » Rien à voir avec la culture insulaire. Là encore, la comparaison avec nos Wolfe, Trafalgar, Macdonald et autres Victoria saute aux yeux. « Il faudra bien les renommer un jour », confie un militant indépendantiste.

L’auteur, justement, qui est-il ? J’avais déjà parlé dans ces pages de son premier ouvrage, De nos frères blessés, consacré à Fernand Iveton, ouvrier pied-noir et indépendantiste guillotiné le 11 février 1957. Dans Kanaky, il part à la recherche de Kahnyapa Dianou, Alphonse de son prénom français. « Terroriste ou martyr, c’est selon l’humeur ou trop souvent la couleur. »

Le 22 avril 1988, quelques dizaines de militants indépendantistes membres du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), sous la direction d’Alphonse Dianou, vingt-huit ans, prennent d’assaut une gendarmerie de l’atoll d’Ouvéa. Leur but est de sensibiliser le gouvernement de François Mitterrand et de Jacques Chirac aux revendications des Kanaks. Le tout doit se dérouler pacifiquement, sans bavure. Il s’agit d’une opération de propagande, comme il s’en faisait dans les guérillas latino-américaines, dans les années 1970. Ils ont en leur possession quelques armes à feu et des armes blanches. Mais cela ne se déroule pas comme prévu. Des coups de feu éclatent et quatre gendarmes meurent. La presse métropolitaine cria au massacre et titra : « Quatre gendarmes sauvagement assassinés à coups de machette. » On transféra rapidement les vingt-trois captifs en un lieu sûr, dans une grotte « sacrée ». La traque dura dix jours, puis ce sera l’assaut final d’une rare brutalité au cours duquel périrent dix-neuf indépendantistes, dont Alphonse Dianou, et deux soldats. Aucun otage ne sera tué.

Dianou n’était pas un barbare. « Il se réclamait de Gandhi et de l’évangile. » Il n’avait rien de l’« assassin avide de sang », tel qu’on l’a décrit un peu partout dans la presse blanche. Il visait l’instauration d’une société kanak constituée « d’un peuple multiracial, solidaire et fraternel ».

Écrit dans un style lumineux et ponctué d’expressions poétiques : « Le ciel est une masse bleue que nul ne songerait à contredire », « La mer étale, honore l’amour que l’homme lui porte », « Ici, l’hiver s’emmitoufle dans le soleil », « Le ciel a la langue sèche et le soleil s’en moque », « Les palmiers paraissent prendre le monde à témoin, nul ne le vit jamais flancher », etc. Cet ouvrage divisé en courts chapitres a quelque chose d’envoûtant et de fascinant.