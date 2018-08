Mémorial: les policiers de Fredericton récupèrent les messages de sympathie

FREDERICTON | Les policiers de Fredericton ont récupéré dimanche tous les cadeaux, les fleurs et les messages laissés par des citoyens au mémorial érigé face au quartier général de la police, après la tuerie qui a fait quatre morts il y a un peu plus d’une semaine.

Ces derniers jours, de nombreux résidents de Fredericton ont rendu hommage aux quatre personnes, dont deux policiers, tués par balle le matin du 10 août dans la capitale du Nouveau-Brunswick.

«Dimanche matin à 10 h, les membres de la Force de police de Fredericton vont rentrer tous les objets à l’intérieur du poste de police, afin que nous puissions lire et partager vos messages avec nos employés et avec les familles des agents Costello et Burns», a expliqué le corps policier, au lendemain des funérailles régimentaires célébrées pour commémorer la mémoire des agents Sara Mae Helen Burns et de Lawrence Robb Costello.

Le service de police a tenu à remercier tous les citoyens qui ont pris le temps d’offrir leurs condoléances, de quelque façon que ce soit. «Nous avons vu et ressenti l’amour, la compassion et la compréhension de la collectivité, et cela est très important pour nous», a commenté la police dans un communiqué.

«Nous souffrons tous face à cette situation, mais ensemble, nous passerons au travers. #CourageFredericton», a-t-elle ajouté.

Rappelons que les deux agents sont morts sous les balles d’un tireur alors qu’ils tentaient de secourir deux civils, Donald Adam Robichaud et Bobbie Lee Wright, abattus peu avant. Le présumé auteur de la fusillade, Matthew Vincent Raymond, un homme de Fredericton de 48 ans a été blessé par les policiers et arrêté. Il fait face à quatre chefs d’accusation pour meurtre au premier degré.