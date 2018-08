Nouveau coeur après 427 jours à l'hôpital: le petit Liam, cet enfant miraculé

Liam Dubois est un véritable miraculé. Après avoir vécu avec un cœur mécanique pendant près d’un an, le petit garçon de huit ans a finalement reçu une greffe cardiaque.

Le 27 juillet dernier, après avoir passé 14 mois – 427 jours! – à l’hôpital de Montréal pour enfants, le petit garçon a reçu un nouveau cœur.

L’opération a été un succès. Si bien que seulement 13 jours plus tard, le jeune Liam quittait l’hôpital pour commencer sa nouvelle vie.

«Au-delà de nos espoirs les plus farfelus, je vous dirais que Liam est un cas sur un million [...] je pense qu’on peut parler de miracle», dit la mère de Liam, Kim Morris.

Merci à la famille du donneur

Il y a peu de donneurs pédiatriques au Québec et la mère de Liam teint à remercier profondément les parents du donneur.

«On ne prend pas cette responsabilité à la légère et on s’occupe très, très bien du nouveau cœur de Liam, pour nous c’est comme une nouvelle addition à la famille», indique Mme Morris.

Bien que ce soit une situation délicate, Liam et sa mère espèrent rencontrer cette famille généreuse un jour.