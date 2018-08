Louis-Philippe Dumoulin a accentué sa position de meneur au classement cumulatif de la Série NASCAR Pinty’s en remportant dimanche après-midi la neuvième étape du calendrier présentée sur le circuit ovale de Riverside, en Nouvelle-Écosse.

Le pilote de Trois-Rivières a devancé les Ontariens Cole Powell et D.J. Kennington au terme des 300 tours de la course.

« Tout le crédit de victoire revient à notre équipe, qui a travaillé tellement fort pour en arriver là, s’est exclamé Dumoulin à sa sortie de voiture. Ma voiture était plaisante à piloter. Je savais dès le signal du départ que j’avais le matériel pour gagner. »

Dumoulin signe son troisième gain de la saison, plus que quiconque parmi ses rivaux, et porte à 19 points son avance en tête du championnat avec quatre épreuves à disputer.

« On mène le championnat, mais on ne veut pas y penser encore, a poursuivi Dumoulin, titré en 2014. On n’est jamais rassasiés. Nous sommes en bonne position bien qu’il reste encore quatre épreuves. »

La prochaine manche aura lieu dès ce dimanche à Mosport, en Ontario, où il y a gagné en trois occasions, dont en mai dernier en lever de rideau de la saison 2018.

« J’adore ce tracé, a fait savoir Dumoulin, en sachant toutefois que le peloton est très relevé. Non, rien n’est acquis. »

Tagliani s’accroche

À Riverside, Andrew Ranger a terminé au pied du podium, alors qu’Alexandre Tagliani a croisé le fil d’arrivée juste après lui au cinquième rang.

Ce dernier n’a pas renoncé à ses espoirs de remporter un premier titre dans la Série NASCAR Pinty’s, puisqu’il se hisse à la troisième place avec une récolte de 356 points au tableau derrière Dumoulin (376) et Powell (357). Marc-Antoine Camirand est quatrième avec 350 points.

Chez les autres Québécois, Donald Theetge s’est classé septième dimanche à Riverside devant Kevin Lacroix (8e), Jean-François Dumoulin (10e) et Camirand (13e).