Overwatch sera gratuit pour un weekend

Il y a quelques semaines, Blizzard proposait d’essayer Overwatch gratuitement pour quelques jours sur PC, soulignant ainsi les finales de la Overwatch League. Cette fois-ci, les joueurs PlayStation 4 et Xbox One profiteront d’une offre similaire.

C’est dans son blogue officiel d’Overwatch que Blizzard a annoncé la bonne nouvelle, invitant les gamers à former des équipes pour tester l’expérience.

Les gens qui n’ont pas encore eu la chance d’essayer Overwatch auront quatre jours sur PC, Xbox One et PlayStation 4 pour tomber amoureux du FPS.

L’événement aura lieu du 23 au 27 août et permettra aux joueurs d’incarner les 28 héros et de profiter des 18 cartes. Un gros plus: si vous avez avancé durant votre essai gratuit, votre progression sera sauvegardée lors de l'achat du jeu complet.

«Vous pourrez également gagner des niveaux, obtenir des coffres de butin de l’évènement des jeux d’été, et débloquer diverses options de personnalisation. Et si vous décidez d’acheter Overwatch après avoir essayé le jeu, vous pourrez conserver votre progression du week-end, à condition d’utiliser le même compte Blizzard, Xbox Live ou Sony Entertainment» peut-on lire sur le blogue.

À noter: pas besoin de compte PlayStation Plus pour prendre part au weekend gratuit, mais, malheureusement, il faut absolument un abonnement Xbox Live Gold pour jouer sur Xbox One.