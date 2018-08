Suis-je gaie sans le savoir?

J’ai terminé le cégep en juin et j’ai plongé dans un travail d’été tout de suite après. Moi qui avais toujours eu des chums, juste avant la fin de la session, j’ai commencé à fréquenter une fille que je côtoyais depuis deux ans, mais sans vraiment m’y intéresser. Notre relation s’est transformée en amour au cours de l’été. Je me pose de nombreuses questions sur mon orientation sexuelle. Serais-je devenue homosexuelle après avoir été hétéro ? La fille en question ayant toujours été gaie tente de me convaincre que je le suis aussi, mais je ne sais plus quoi penser ?

Fille très mêlée

Il est possible que vous soyez gaie, mais il est aussi possible que vous soyez bisexuelle et seule une investigation avec une personne compétente comme une sexologue ou une psychologue pourra vous aider à y voir clair.