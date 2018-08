Un atelier culinaire avec Antoine Sicotte

Après dix années de succès, le Festival de la poutine de Drummondville a atteint une belle vitesse de croisière. Pour la onzième édition, qui se déroulera les 23, 24 et 25 août, Les Trois Accords ont choisi d’apporter un élément de nouveauté avec la présentation d’un atelier culinaire mettant en vedette Antoine Sicotte.

Le cuisinier rebelle présentera un atelier où il expliquera les étapes de fabrication de la variété de poutine qu’il a inventée.

Une poutine inspirée par la paella et l’Espagne avec du chorizo, du safran, du paprika fumé, des crevettes, des pommes de terre grelots coupées en deux et du fromage manchego. On retrouvera aussi des influences du gombo louisianais.

Une création, a indiqué l’inventeur, qui a demandé quelques essais avant d’arriver à trouver un équilibre et le goût recherché.

« Je ne voulais pas faire uniquement patates, sauce et fromage. J’ai réfléchi à mes voyages et à l’importance de la patate dans la cuisine, qui est présente partout dans le monde. Ça m’a beaucoup fait penser aux Espagnols et je me suis dit : pourquoi ne pas créer une poutine sous le thème de la paella ? J’ai choisi de travailler avec la pomme de terre grelot, à la place de la frite classique, parce que je la trouve plus savoureuse et plus nutritive », a-t-il expliqué, lors d’un entretien.

Une poutine, précise-t-il, qui peut être faite à la maison et au four.

Antoine Sicotte présentera son atelier le 25 août à 17 h.

Il préparera cette poutine pour une centaine de personnes et racontera des anecdotes de voyage.

Poutine « Ikea »

Le cuisinier rebelle a aussi préparé une autre variété de poutine que l’on retrouvera dans un des 11 food trucks qui seront sur place. Une combinaison frites, sauce et fromage, inspirée par la recette de boulettes à la suédoise d’IKEA.

« Avec une sauce un peu plus crémeuse avec un petit côté moutarde de Dijon, des échalotes grises et du bacon », a-t-il indiqué.

Il s’agira d’une première visite pour le cuisinier rebelle au Festival de la poutine de Drummondville.

« Ça fait des années que j’entends parler de cet événement. La poutine, c’est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis un très jeune âge et elle est encore là aujourd’hui. Tu ne peux pas être un Québécois sans avoir, quelque part, un petit amour pour la poutine. Ça fait partie de nos vies et du Québec », a-t-il fait remarquer.

Un festival en évolution

Bassiste des Trois Accords, Pierre-Luc Boisvert est responsable du volet restauration de l’événement. Il a eu l’idée de contacter Antoine Sicotte pour voir s’il était intéressé par une collaboration.

« On a eu souvent la chance, au cours des dernières années, d’avoir la présence de chefs invités, comme Martin Picard, Jérome Ferrer et Dany Saint-Pierre, qui tenaient des food trucks. On n’avait jamais fait encore de clinique culinaire », a-t-il mentionné.

Du côté de la programmation musicale, le Festival de la poutine de Drummondville­­­ mettra en vedette, cette année, Hubert Lenoir, Kaïn, Robert Charlebois, Geoffroy, Marjo, 2Frères, Matt Holubowski, Dead Obies et Lisa LeBlanc.

Les Trois Accords sont à la barre de cet événement depuis les débuts. Le musicien, comme ses collègues Simon Proulx, Alexandre Parr et Charles Dubreuil, qui ont tous des tâches précises, a toujours du plaisir à monter ce festival. Même si c’est un travail à longueur d’année à travers les activités régulières du quatuor.

« Nous sommes entourés d’amis et on ne se tanne pas. On essaie, chaque année, d’arriver avec du nouveau et de faire plaisir un peu à tout le monde. C’est important, sinon ça peut devenir redondant et amener une baisse d’audience. C’est un peu comme la poutine, ça évolue », a déclaré le bassiste.

4 spectacles à voir

► Hubert Lenoir

23 août – 19 h

► Marjo

24 août – 20 h

► 2Frères

24 août – 21 h 30

► Lisa LeBlanc

25 août – 21 h 45