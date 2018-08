[VIDÉO] Deux fois des jumeaux en 1 an et demi

Un couple de Québec a eu l’incroyable surprise de devenir parents de jumeaux deux fois en moins de 19 mois.

« C’est aussi beau que c’est intense ! » affirme, la rayonnante maman Marie-Pier Turcotte.

Arthur et Nathan, des jumeaux non identiques, allaient avoir 19 mois quand leur frère Thomas et leur sœur Charlie-Rose, eux aussi des jumeaux dizygotes, sont venus au monde le 24 juin dernier.

Joie et surprise

Photo Jean-François Desgagnés Si, lors de la première grossesse, le couple avait ri lorsqu’il avait appris qu’il attendait des jumeaux, la réaction a été « un petit peu différente » quand l’échographie a démontré, à l’automne, que le scénario se répétait.

Pourtant, rien dans leur historique génétique ne laissait croire qu’ils étaient prédestinés à avoir des jumeaux.

« La madame à l’échographie me disait d’arrêter de paniquer, mais je disais : tu ne comprends pas, j’ai été alitée un mois à ma première grossesse. Je ne peux pas l’être encore, j’ai deux enfants à la maison ! Pis j’ai un chum qui travaille dans le Nord, ça marche pas, là ! » se remémore Mme Turcotte.

« Ça a été de la joie et de la surprise. Une des questions que j’ai posées, c’est : es-tu sûre qu’il y en a juste deux ? » raconte Pierre-Luc Gilbert.

« C’est du sport »

Puisque gérer les quatre enfants à la maison, « c’est du sport », les plus vieux vont à la garderie depuis la naissance.

« On se donne une chance de survivre ! » lance le papa, en congé parental, qui recommencera à quitter la maison deux semaines par mois pour le travail dès la mi-octobre.

Le couple, étonnamment en contrôle malgré l’ampleur du défi, obtient aussi de l’aide de la famille.

« On s’en sort bien. Je pense qu’on a des enfants quand même faciles [les plus vieux font leurs nuits] et des bébés pas de coliques, pas d’intolérance quelconque », souligne la maman.

Elle convient que le manque de sommeil est ce qui demeure le plus difficile.

La patience est parfois mise à rude épreuve, avec quatre enfants aux couches. Tout est beaucoup plus long, mentionne le couple.

Selon lui, le travail d’équipe et le partage des tâches sont la clé de la réussite. « On se trouve des trucs, comme les doudous qui tiennent les biberons », explique Mme Turcotte, qui se fait un devoir de faire une sieste chaque après-midi pour réussir à tenir le coup.

La maman prend même le temps de tirer son lait. « Mais je suis tannée, là ! Je diminue », dit-elle.

Courageux

« Les gens nous disent qu’on est courageux. Oui, mais je ne pouvais pas deviner que je retomberais enceinte de jumeaux. [...] C’est la vie qui nous est arrivée avec ça... tu le prends ! » philosophe-t-elle.

Quant aux plus vieux, déjà très complices, ils ont bien réagi à l’arrivée des nouveaux jumeaux.

Mme Turcotte, qui travaille de chez elle, aimerait éventuellement garder les quatre enfants à la maison, quitte à obtenir l’aide d’une nounou. « Mais je ne me vois pas toute seule avec les quatre maintenant », confie-t-elle.

Une chose est claire pour eux : la famille est maintenant complète. « J’ai assez donné ! Et quatre, c’est en masse ! » conclut la maman.