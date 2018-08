10 questions à poser avant d’acheter une voiture d’occasion

L’achat d’un véhicule usagé peut être une excellente façon de devenir propriétaire d’une voiture sans se ruiner. Sauf qu’en ne faisant pas attention, vous pouvez aussi vous retrouver pris avec le problème d’un autre.

Pour vous assurer de ne pas acheter un citron, la clé est dans l’analyse. Et pour une bonne analyse, il faut savoir poser les bonnes questions!

Voici 10 questions à poser à propos du modèle qui vous intéresse pour trouver le bon véhicule pour vous.

Combien de kilomètres sont affichés à l’odomètre?

Cette information est facile à trouver et donne une bonne idée de l’usure générale du véhicule. Si vous trouvez que le kilométrage est anormalement bas, renseignez-vous à savoir pourquoi. L’odomètre pourrait avoir été trafiqué. L’usure des sièges et du volant est souvent des signes qui ne mentent pas.

Le kilométrage d’un véhicule est une bonne indication de l’usure d’une voiture, mais il ne faut pas en faire une maladie non plus. Un véhicule comptant 140 000 kilomètres dont l’entretien a été bien effectué peut être en meilleure forme qu’un autre à 70 000 kilomètres qui a été peu soigné.

Quand avez-vous acheté le véhicule?

Si un particulier vend un véhicule qu’il vient tout juste d’acheter, posez-vous des questions. Vous pouvez aussi lui demander la raison de la vente. Cela le forcera peut-être à être un peu plus transparent sur les particularités qui l’agacent sur ce modèle.

Avez-vous les factures d’entretien?

Pour prouver que le véhicule a été entretenu avec rigueur, rien de mieux qu’une bonne vieille pile de factures! Un propriétaire qui conserve un dossier d’entretien et toutes les factures qui s’y rattachent prouve qu’il a été consciencieux et qu’il n’a pas laissé sa voiture dépérir.

Le véhicule a-t-il déjà été accidenté?

Même s’il a été réparé, un véhicule qui a été impliqué dans une collision peut représenter des problèmes à long terme et sa valeur est évidemment plus faible sur le marché. Si le modèle que vous convoitez a été accidenté et réparé, c’est votre droit en tant que consommateur d’être mis au courant.

Y a-t-il des réparations à effectuer?

Que ce soit un problème mécanique plus sérieux ou un bris en lien avec la radio ou l’air conditionné, vous devez tout savoir. Posez des questions, mais faites aussi des tests. Pesez sur tous les boutons et soyez à l’écoute de tous les petits bruits sur la route.

Avez-vous un rapport d’historique du véhicule?

Parce qu’on ne peut malheureusement pas toujours se fier sur la parole des autres, il est important d’effectuer les vérifications nécessaires sur le véhicule que vous convoitez. Une bonne façon de le faire est de consulter un rapport d’historique du véhicule comme ceux de CarProof ou CarFax.

Ce rapport vous permet notamment de savoir si le véhicule a été accidenté, s’il est libre de dettes et si des rappels de sécurité non réglés sont au dossier. Si le propriétaire n’est pas en mesure de vous fournir ce document, sachez que vous pouvez aussi le commander vous-même. Suffit de connaître le numéro d’identification du véhicule (NIV) et d’être prêt à débourser une cinquantaine de dollars.

Puis-je faire un essai routier?

Avant d’acheter un véhicule, vous devez impérativement en faire l’essai. Cela vous permettra de voir si vous êtes à l’aise dans la voiture et si vous aimez la position de conduite. Soyez aussi à l’affût de tous les petits bruits anormaux qui pourraient se faire entendre!

Puis-je emporter le véhicule chez mon mécanicien pour une inspection?

Si le vendeur fournit des réponses adéquates à toutes les questions ci-dessus et que le véhicule vous intéresse toujours, il sera temps pour vous de le faire inspecter par un mécanicien en qui vous avez confiance.

Même après un essai routier en bonne et due forme, il est important de se tourner vers un professionnel avant d’en venir à une entente avec le vendeur.

Le véhicule vient-il avec une garantie?

Chez certains concessionnaires, les véhicules d’occasion sont vendus avec une garantie. Si c’est le cas pour le modèle que vous convoitez, renseignez-vous sur la durée de la garantie et les pièces qui sont couvertes.

Le prix est-il négociable?

Si les réponses du vendeur, le rapport d’historique et l’inspection mécanique sont concluants, il est temps d’en venir à une entente. Les véhicules d’occasion sont souvent négociables et il ne faut pas hésiter à en discuter avec le vendeur.