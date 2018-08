18 citations de Jean Charest sur la politique au micro de Nathalie Normandeau

Pour sa toute première émission dans la grille horaire du midi, l’animatrice et ex-politicienne, Nathalie Normandeau, a invité son ancien chef, l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, à s’exprimer sur la politique, lundi, à BLVD 102,1.

Lors de cette entrevue, Jean Charest a critiqué son ancien parti et y est allé de quelques prédictions sur l’issue de la campagne électorale qui sera lancée jeudi.

Voici quelques-unes des citations marquantes de cet entretien:

1.«15 ans (au pouvoir), ça crée un contexte où les gens sont en appétit de changement. Ça, il ne faut pas le nier.»

2. «Il faut que celui qui demande un renouvellement de mandat, donne une très bonne raison, une raison qui a de l’ascendant pour dire: il faut absolument que vous nous réélisiez parce que nous allons faire a,b,c.»

3. «J’ai vu le slogan (du Parti libéral) qui est un peu intrigant, parce que c’est une formule différente de ce qu’on a vu dans le passé, sur la qualité de vie. [...] On nous a dit que c’est un slogan sur lequel on va rattacher les annonces. Bon, bravo. Espérons que ça marche pour eux.»

4. «Il y a une chose sur laquelle j’accroche. Je n’ai jamais de ma vie été témoin de ce qu’on voit en ce moment, un magasinage des partis et des candidats. Ça, je n’ai jamais vu ça.»

5. «C’est comme si tout était interchangeable, alors qu’à l’époque où moi j’étais plus actif et que vous étiez avec moi Nathalie, on adhérait à un parti parce qu’il y avait, au point de départ, des principes, des valeurs, des convictions profondes, pis là, à partir de là, on décidait d’y aller. Là, c’est comme si tout était interchangeable et ça, c’est assez mystérieux.»

6. «La dame dont vous parliez il y a quelques minutes (Gertrude Bourdon), je me suis fait dire qu’elle était davantage péquiste. Là, elle est avec la CAQ et en discussion avec les libéraux... avouons que, pour faire le tour du triangle comme ça, il faut être versatile. (Rires) [...] Je trouve ça intrigant de voir les gens se promener comme ça.»

7. «Là, les gens se disent : tout est blanc bonnet et bonnet blanc et c’est la même chose, alors que la politique, à l’époque où j’ai commencé, moi, en tout cas, était dominée par des idées et quand on y allait, on s’attendait à ce que la personne candidat ou candidate, soit porteur d’une idée ou d’un projet.»

8. «Lorsqu’on a un branding qui n’est pas juste un mot qui est collé sur la réalité, il faut que ça se traduise dans les faits, les gestes et dans le discours et si on n’associe pas suffisamment l’économie au gouvernement libéral actuel, c’est peut-être parce qu’ils n’en ont pas parlé suffisamment ou ils n’ont pas livré aux Québécois un discours et une vision économique qui confirmaient dans leur esprit que ce groupe de personnes-là, ce parti-là, croit beaucoup à l’importance du développement économique.»

9. «Le jour où on perd le fil, les autres peuvent saisir l’occasion pour dire: "c’est nous qui allons être le parti de l’économie".»

10. «Je pense que dans le cas du PQ, les attentes sont tellement basses et la politique c’est beaucoup un jeu d’attentes. Si vous dépassez les attentes, je vais vous donner un exemple: Trudeau à la campagne fédérale est parti troisième, mais la campagne a été longue, monsieur Harper a voulu faire la plus longue et sans faire exprès, il a offert une occasion à monsieur Trudeau de dépasser les attentes et de laisser une impression dans l’électorat.»

11. «Le PQ, à mon avis, va dépasser les attentes pendant la campagne. C’est-à-dire qu’ils vont faire mieux que ce que les gens attendaient.»

12. «À mon avis, pour la CAQ et le PLQ, ça ne changera pas grand-chose (la campagne électorale plus longue), mais ça peut être du temps utile pour Jean-François Lisée et le PQ.»

13. «L’autre prédiction qui est facile à faire, il y aura le débat des chefs. Je vous prédis à l’avance que Manon Massé va gagner le débat des chefs. C’est toujours comme ça. Parce qu’elle a une cote de sympathie dans les médias et parce que les gens ne l’ont pas vue beaucoup et vont la découvrir pendant le débat. Ils vont dire : "dans le fond, elle est pas mal bonne!".»

14. «Les campagnes électorales comptent toujours, mais comptent plus que jamais. De ce que j’ai vu changer dans les 10 dernières années, c’est que ce qui arrive pendant la campagne pèse sur le résultat. On a vu ça aux élections fédérales avec monsieur Harper, monsieur Mulcair et Trudeau. On a vu ça aux élections provinciales de 2014 quand Pierre Karl Péladeau est entré dans la course, ç’a changé la donne, alors ça veut dire que les jeux sont encore très ouverts à ce moment-ci.»

15. «Il y a des gens qui quittent la politique et qui ont le sentiment d’oeuvre inachevée, ils sont frustrés de ça toute leur vie... ce n’est pas mon cas du tout.»

16. «La politique partisane ne me manque pas du tout. Ce qui me manque cependant, c’est les gens avec qui j’ai travaillé comme vous Nathalie.»

17. «Monsieur Couillard paraît-il, aurait dit dans une entrevue à Montréal la semaine dernière qu’on ne se faisait pas d’amis en politique... Ça, ce n’est pas vrai. Parce que moi, mon expérience avec mon caucus pis les gens avec qui j’ai travaillé, ç’a été des relations d’amitié qui ont été très fortes et que j’ai pour la vie.»

18. «C’est étonnant ce qui est arrivé [...]... de toute évidence, ni François Ouimet, ni monsieur Couillard ont souhaité que les affaires finissent comme ça, [...] c’est surprenant que ça arriver à une semaine du déclenchement des élections. [...] Ça n’aide pas. Ça ne peut pas aider. Ça laisse une impression en tout cas, qu’il y a de l’improvisation de part et d’autre et ça, ce n’est pas trop bon.

Cliquez ici pour écouter l’entrevue intégrale