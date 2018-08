5 choses à faire à l’université pour mieux se préparer au marché du travail

Malgré plusieurs années d’études derrière la cravate, de nombreux étudiants avouent ne pas se sentir prêts à faire leur entrée sur le marché du travail. Pour mieux se préparer, celui-ci doit penser à sa transition dès ses débuts universitaires. Nos conseils.

S’impliquer sur le terrain est la clé, afin de vérifier la solidité de notre intérêt pour ce métier. Aussi, mieux vaut commencer à défricher le marché du travail très tôt. C’est un aspect rarement abordé en classe et on y consacre peu d’énergie par rapport à l’apprentissage des contenus académiques.

1. Faire du bénévolat

Le bénévolat est une solution simple d’accès et enrichissante : un aspirant médecin peut facilement s’impliquer auprès de personnes âgées dans un CHSLD, et le concepteur publicitaire en herbe peut devenir l’organisateur d’événements en chef de sa cohorte universitaire. L’expérience gagnée servira à se faire valoir pour un stage plus tard, ou pour un emploi à temps partiel. L’avantage est que tous peuvent devenir bénévoles, et les organismes accueillent ceux-ci à bras ouverts.

2. Réaliser des stages

Les stages doivent être choisis avec soin, même s’ils arrivent souvent tard dans la formation. Même s’il est optionnel, le stage est un choix gagnant, car il pourrait se transformer en emploi à temps partiel ou complet. L’idéal est de choisir un milieu de travail qui permettra de combler les lacunes d’une formation plutôt théorique. C’est l’occasion de vérifier son intérêt pour une branche spécifique de sa pratique.

3. Travailler dans son milieu

Encore mieux : pour ceux qui doivent concilier travail et études, l’idéal est d’obtenir un poste de débutant dans le milieu convoité. Même si on est l’assistant de l’assistant, on peut mettre un pied dans la boîte et voir si c’est fait pour nous sans trop compromettre ses études.

4. Tisser des liens

Les occasions de rencontres avec des professionnels sont multipliées grâce aux associations étudiantes et aux activités organisées par le programme universitaire : les étudiants doivent les saisir. Un employeur potentiel rencontré dans un 5 à 7 est un contact précieux lorsque vient le temps de chercher un stage ou un emploi.

5. S’investir dans les associations et groupes étudiants

L’université regorge d’occasions de mettre en pratique ses connaissances. Que ce soit un groupe écologiste ou encore un service d’accompagnement d’élèves étrangers, les étudiants peuvent les utiliser pour ensuite faire valoir une feuille de route bien garnie auprès des futurs employeurs. Un apprenti comptable pourra s’exercer comme trésorier de son association, par exemple.