NADON, Mary née Ouellette



De Terrebonne, le 15 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Mary Ouellette, épouse de feu M. Yvon Nadon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Yves), Raymond, Gérard (Line), Jean-Luc (Patricia), Yves (Geidy's) et Sylvain (Josée), ses petits-enfants Patrice, Jasmine, Jean-Sébastien (Lydia), Marie-Claude (Christophe), Guillaume, Phillipe (Annie), Étienne et Samuel, son arrière-petit-fils Maïkan, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au756 RUE ST-LOUISTERREBONNEle vendredi 24 août dès 9h. Les funérailles auront lieu le jour même en l'église de Saint-Louis-de-France à 11h.L'inhumation se fera le mardi 28 août au Cimetière Le Repos St-François D'Assise dès 13h30.