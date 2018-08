Agressions sexuelles: à peine deux plaintes jugées non fondées révisées

Le comité indépendant mis en place dans la foulée d’une initiative québécoise inspirée de la méthode Philadelphie n’a révisé que deux plaintes pour violence sexuelle jugées non fondées au cours des huit derniers mois, a appris Le Journal.

Le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec annonçaient en décembre dernier un projet-pilote d’un an visant à réexaminer les dossiers d’agression sexuelle n’ayant pas mené à des accusations, depuis 2013. La SQ estimait détenir environ 2000 cas admissibles.

Les victimes étaient invitées à contacter la SQ afin que leur situation soit réétudiée par un groupe indépendant composé de policiers, d’organismes de défense des victimes et de représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Or, à peine une poignée d’entre elles ont signalé leur intérêt, révélait Le Journal en janvier dernier.