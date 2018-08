Bagel Saint-Viateur VS Fairmount? Antoni Porowski de Queer Eye choisit son camp

Le Montréalais d’origine Antoni Porowski, l’expert bouffe et vin dans la série à succès Netflix Queer Eye, était de passage ce week-end à Montréal pour Fierté MTL.

Une publication partagée par Antoni Porowski (@antoni) le 19 Août 2018 à 3 :45 PDT

Avant de participer au défilé, le foodie a pris part au brunch-conférence du Parti libéral du Canada en compagnie de Justin Trudeau. Lorsque questionné sur ce qui lui manquait le plus en matière de bouffe ici à Montréal, il a tenu à préciser que pour lui, les meilleurs bagels en ville n’étaient pas ceux de Fairmount, mais bien ceux de Saint-Viateur.

Une publication partagée par St-Viateur Bagel (@stviateurbagel) le 31 Juil. 2018 à 7 :19 PDT

Le 2e préféré de la gang du #Fab5 (allô Jonathan Van Ness!) a également mentionné que son bagel préféré était celui au saumon fumé et fromage à la crème. Lorsqu’il habitait Montréal, il adorait aller chercher son bagel, prendre son café au Café Olimpico et aller déguster le tout dans les marches de l’église Saint-Michel-Archange tout près. C’est à se demander si vous ne l’avez peut-être pas déjà croisé?

Une publication partagée par St-Viateur Bagel (@stviateurbagel) le 12 Août 2018 à 9 :17 PDT

Une publication partagée par Antoni Porowski (@antoni) le 3 Juil. 2018 à 7 :52 PDT

L’acteur Adam Sandler avait relancé, au début du mois de juillet, le grand débat montréalais concernant les bagels. Saint-Viateur ou Fairmount? Sandler avait tranché en allant acheter ses bagels en famille au Saint-Viateur Bagel dans le Mile-End.

Saint-Viateur : 2

Fairmount : 0

Qui sera le prochain à se prononcer?



Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!