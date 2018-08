Cannabis: la moitié des médecins opposés à la légalisation

La moitié des médecins canadiens s'opposent à la légalisation du cannabis prévu pour le 17 octobre prochain, montre un sondage dévoilé lundi par MD Analytics.

Selon le coup de sonde mené en juin auprès de 235 médecins généralistes, 47 % des docteurs s'opposent à la légalisation de la drogue récréative, tandis que 32 % d'entre eux sont en faveur de la décriminalisation de la marijuana.

Les médecins ont aussi des craintes et des attentes très différentes quant aux effets de la légalisation, selon le camp dans lequel ils se retrouvent. Ainsi, 88 % des médecins opposés à la légalisation s'attendent à traiter plus de patients pour des problèmes de dépendances, contre 58 % des médecins en faveur de la légalisation qui expriment la même crainte.

Les médecins contre la décriminalisation sont aussi plus nombreux que leurs collègues à s'attendre à traiter plus des patients pour des effets sur le cerveau (86 % contre 60 %), des symptômes psychotiques (87 % contre 61 %), de l'anxiété (63 % contre 42 %) et de la dépression (56 % contre 32 %).

En contrepartie, les médecins en faveur de la légalisation sont plus enclins à voir des effets positifs que leurs collègues. Ces docteurs s'attendent notamment à une diminution du nombre de consultations pour des cas d'anxiété (60 % contre 24 %), de douleurs chroniques (54 % contre 29 %), de fibromyalgie (45 % contre 23 %), d'attaques de panique (41 % contre 16 %) et d'insomnie (41 % contre 17 %).

Les médecins interrogés dans le cadre du sondage ont aussi dit s'attendre à ce que certains patients abandonnent leur prescription de cannabis thérapeutique pour se tourner vers le cannabis qui sera offert à l'ensemble de la population.