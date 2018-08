Des tipis flottants où dormir une dernière fois en nature cet été

L’été tire à sa fin. Ça se sent. Il fait plus froid le matin et la petite laine est la bienvenue une fois le soleil couché. Si vous n’êtes pas prêt à dire adieux aux activités estivales, sachez qu’il existe un endroit parfait où profiter pleinement de l’été une dernière fois pour toute...

À LIRE AUSSI: Vous pouvez maintenant «dormir» avec les loups à Montebello

Le Domaine Pourki, situé à 35 minutes de Montréal (sur le bord de la rivière Richelieu, à Sabrevois), vous offre l’occasion de dormir dans des tipis flottants ou encore dans une hutte de style bora bora.

Une publication partagée par Adeline - Expat’ à Montréal 🇨🇦 (@hello_panducci) le 10 Août 2018 à 5 :37 PDT

Ces hébergements uniques peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes et vous pouvez y passer une nuit pour moins de 200$.

Le Tipi VIP vous permet de profiter du soleil sur une magnifique petite terrasse et de vous faire un barbecue. La vue y est imprenable. Toutes les informations ici.

Une publication partagée par LÉA ST-GERMAIN (@lea.stgermain) le 6 Août 2018 à 2 :40 PDT

Le Tipieau, qui est accessible seulement par canot, se trouve au centre de la rivière. Vous pourrez dormir au son des vagues et vous faire un barbecue. Toutes les informations ici.

Une publication partagée par Kaila Simpson (@simpsonkails) le 28 Juil. 2018 à 8 :28 PDT

Et pour ceux qui préféreraient un hébergement plus exotique, les huttes bora bora, situé au bord de l’eau vous donneront l’impression de passer la nuit en Polynésie française! Tous les détails ici.

Une publication partagée par Sophie 🌼🌼🌼 (@its.me.sophie) le 24 Juil. 2018 à 3 :59 PDT

Le Domaine Pourki possède également un camping et peut être un endroit idéal pour organiser des évènements de grande envergure, comme un mariage ou une réunion de famille.

Après avoir passé un week-end là-bas vous aurez certainement l’impression d’avoir «réussi» votre été!

Toutes les infos du Domaine Pourki ici!

Pour mettre du WOW dans votre vie, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!