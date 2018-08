C’est la fin de la boîte manuelle chez Audi

Alors qu’Audi vient d’annoncer qu’elle abandonnait la transmission manuelle pour l’ensemble de sa gamme pour le marché américain, on vient d’obtenir la confirmation qu’il en était de même pour ce côté-ci de la frontière.

Pour le millésime 2018, les A4 et A5 Coupé pouvaient être livrées avec une boîte manuelle. Il s’agissait des derniers modèles à offrir ce type de configuration. En revanche, ce ne sera plus le cas pour 2019.

Si on a mis en pratique une telle mesure, c’est tout simplement parce que les ventes n’étaient plus au rendez-vous. En effet, les consommateurs sont bien plus nombreux à choisir la boîte manuelle que la boîte automatique. Du côté américain, 95% des acheteurs optent pour l’automatique à double embrayage à sept rapports plutôt que pour la manuelle à six rapports.

Dorénavant, tous les modèles allant de l’A3 à la R8 ne pourront être munis que de transmissions manuelles.

Si vous tenez mordicus à une boîte manuelle, soyez rapide, car les modèles 2018 disparaîtront sous peu.

En voie de disparition

Il ne fait aucun doute que les beaux jours de la boîte manuelle sont derrière elle. Alors que les véhicules exotiques lui ont dit au revoir il y a un moment déjà, voilà que d’autres véhicules plus conventionnels tels que les Honda HR-V, Volkswagen Beetle et Subaru Outback ne proposent plus les trois pédales.

Contrairement à Audi, BMW persiste à l’offrir pour quelques modèles encore de sa gamme.