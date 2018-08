Cette nouvelle marque de maquillage bannit entièrement le Photoshop sur ses mannequins

Il y a un vent de changement qui souffle sur l’industrie de la beauté, qui tranquillement se dirige vers un mouvement plus diversifié et inclusif. ENFIN!

La nouvelle marque de maquillage SPKTRM Beauty emboîte le pas de ce changement, en misant sur l’authenticité complète de ses photos dans sa campagne publicitaire.

Une publication partagée par SPKTRM Beauty (@spktrm.beauty) le 17 Juil. 2018 à 7 :11 PDT

La compagnie s’engage à avoir des modèles de tous les âges, avec des corps et des carnations de tous types.

SPKTRM Beauty souhaite aussi briser les barrières de certains tabous, en mettant de l’avant des points noirs, des rides, des taches de rousseur, des cicatrices, du duvet et des boutons. De vraies peaux, quoi!

Une publication partagée par SPKTRM Beauty (@spktrm.beauty) le 17 Août 2018 à 9 :04 PDT

Le premier produit qui a été lancé par SPKTRM Beauty est le YOU +, un fond de teint que la marque prévoit de lancer dans plus de 50 teintes. Il sera sans parabène, sans cruauté animale et certifié PETA.

SPKTRM compte également donner 10% des recettes aux organisations qui soutiennent la communauté LGBTQ ainsi que les femmes dans le besoin.

Une publication partagée par SPKTRM Beauty (@spktrm.beauty) le 17 Août 2018 à 9 :03 PDT

SPKTRM Beauty demande l’aide du public dans une campagne de sociofinancement pour créer les 50 teintes. La compagnie offre aux gens qui offriront les montants les plus généreux de donner leur nom à une teinte, en plus de choisir une personne pour faire partie de la campagne du printemps.

Un mouvement inspirant qui fait du bien en 2018 et auquel on a envie de contribuer!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!