Changements payants pour le ComediHa!

Les nouveaux villages, les nouvelles dates et le transfert des galas au Palais Montcalm ont permis au ComediHa ! Fest-Québec de connaître un succès inégalé pour sa 19e édition.

« Malgré la multiplication des chapiteaux, presque chaque spectacle affichait complet, s’est réjoui le président-fondateur du festival, Sylvain Parent-Bédard. On a refusé des gens. On va revoir la façon de faire l’an prochain pour que la plupart des gens détenant un accès puissent accéder aux spectacles qu’ils veulent voir. C’est une amélioration qu’on a à apporter. »

Le ComediHa ! Fest-Québec dressait lundi, lors d’une conférence de presse au Palais Montcalm, un bilan « exceptionnel » pour sa 19e édition, qui s’est terminée dimanche.

« Vendredi, on a manqué d’alcool sur le site, a-t-il ajouté. C’est la première fois en 19 ans que ça arrivait. »

Léger surplus

Sylvain Parent-Bédard a souligné, entre autres, le succès des neuf soirées Piment Fort, qui devraient être de retour l’an prochain. Piment Fort pourrait même être présenté dans les six autres festivals ComediHa ! qui naîtront ailleurs au Québec pour le 20e anniversaire.

La chaleur du mois d’août a aussi eu un impact direct sur l’achalandage. « On ne vit plus avec les soirées à quatre degrés de juin », a-t-il dit.

Il était toutefois impossible de connaître lundi les chiffres d’achalandage. La firme Léger était sur place durant tout le festival pour mesurer les retombées économiques. L’étude sera dévoilée dans les prochains mois.

« On n’a pas fini nos états financiers, mais cette année, on aura un léger surplus financier », avance Sylvain Parent-Bédard.

En route vers le 20e

Du côté des galas, l’organisation est ravie des résultats au Palais Montcalm. « C’était un maudit bon “move”. Je pense qu’on est là pour rester. »

Sylvain Parent-Bédard a souligné « la qualité de production exceptionnelle » du gala de Véronique Cloutier, qui a beaucoup fait parler. « On va en refaire, des galas de ce style-là. J’ai hâte au vingtième anniversaire ! »

Il a d’ailleurs souvent été question du 20e lors de la conférence de presse. ComediHa ! promet déjà un festival « grandiose ».

Le festival d’humour se déploiera non seulement partout au Québec, à Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, et même Ottawa, mais aussi partout dans la capitale. Les villages comme on en a vu sur la Grande Allée pourraient se multiplier dans d’autres arrondissements de la ville. Le volet anglophone prendra aussi de l’ampleur.

À l’aube du 20e, Sylvain Parent-Bédard s’est rappelé la toute première édition du festival, qui se déroulait sur deux jours, avec quatre spectacles et 300 000 $ de budget. La 19e édition, avec un budget de 13 millions $, présentait 300 spectacles.