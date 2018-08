Concernant la ligature des trompes

J’ai lu avec grande attention et surtout avec un grand étonnement, la lettre de la dame de 31 ans qui disait que son médecin avait refusé de lui faire une ligature de trompes alors qu’elle était certaine de ne pas vouloir d’enfants. En 1980 alors que j’avais 30 ans et pour différentes raisons, dont le fait que je n’avais pas de conjoint « fixe », j’ai demandé une ligature à mon médecin. Après différentes rencontres exploratoires avec une travailleuse sociale et une gynécologue, j’y ai eu droit.

Il est certain que même à cette époque-là, c’était compliqué, mais ça se faisait. Et à Rimouski en plus. Des copines, également dans la jeune trentaine y ont aussi eu droit quelques années plus tard. Le conseil que je donnerais à cette fille c’est qu’elle devrait changer de médecin.

G. L.

Comme je le lui disais dans ma réponse, je crois que c’est une affaire de convictions personnelles du médecin à qui on s’adresse. J’ai reçu trois autres commentaires qui vont dans le sens du vôtre, ainsi que celui d’un médecin qui m’affirme qu’il hésiterait aussi.