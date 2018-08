Le Théâtre Denise-Pelletier a annoncé lundi la création du Prix Françoise-Graton, qui vise à récompenser les créateurs de sa programmation, dont l’œuvre ou la prestation célèbre avec audace l’art et l’éducation.

La distinction sera remise pour la première fois à l’automne, et s’accompagnera d’une bourse de 2000$. L’identité du (de la) lauréat(e) sera dévoilée en septembre.

Tous les artistes et artisans ayant contribué à l’un ou l’autre des 14 spectacles du Théâtre Denise-Pelletier au cours de la saison 2017-2018, à la Salle Denise-Pelletier ou la Salle Fred-Barry, sont éligibles à recevoir l’honneur, mais une liste de cinq finalistes a déjà été établie.

Les nommés sont Olivier Arteau (cohérence des langages dramatique et scénique dans «Doggy dans Gravel»), Marc Beaupré et Stéfan Boucher (théâtralisation de la parole rythmique devenue «arme guerrière» dans l’adaptation de «L’Iliade» d’Homère), Sarah Berthiaume (création de la rencontre improbable et délicate entre l’adolescente Jade, sa mère Inès et la mythique Antigone, dans «Antioche»), Dany Boudreault (réflexion sur l’identité et la sexualité par son interprétation de Puck dans «Le songe d’une nuit d’été») et Fanny Britt (regard précis sur le harcèlement sexuel et la jeunesse étudiante à travers son écriture de «Hurlevents», inspirée de l’œuvre des sœurs Brontë).

Née en 1930 et décédée en 2014, Françoise Graton a cofondé, avec son conjoint Gilles Pelletier et Georges Groulx, le Théâtre Denise-Pelletier – autrefois appelé la Nouvelle Compagnie Théâtrale –, qui honore la mémoire de la défunte actrice et sœur de Gilles Pelletier, Denise Pelletier.

En 1964, Françoise Graton accueillait, au Gesù, des étudiants à des représentations de théâtre de répertoire et de création, entreprenant ainsi d’initier les jeunes à l’art des planches, un mouvement perpétué à travers les années.