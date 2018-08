Si ça fait quelques années que vous n’êtes pas allé à l’une des deux plages du parc national, soit au lac Fraser ou au lac Stukely, sachez qu’il y a eu de gros changements.

L’un des plus importants est l’aménagement d’une dune avec végétation dense pour empêcher les bernaches de marcher entre la plage et l’aire de pique-nique où elles veulent manger de l’herbe. On veut ainsi les empêcher de contaminer l’eau de baignade par leurs fientes, un problème de plus en plus répandu, les bernaches étant devenues nombreuses.

Photo courtoisie, Claudia Lascelles

Préserver la qualité de l’eau

Il y a une vingtaine d’années, la plage du parc national d’Oka devait régulièrement être fermée, à la suite des tests indiquant un taux de coliformes fécaux trop élevé. La cause principale : les fientes de goéland.

Photo courtoisie, Claudia Lascelles

Une meilleure gestion des déchets et le nettoyage de la plage avec un tamis mécanique ont ensuite grandement amélioré la qualité de l’eau. Au parc du Mont-Orford, les bernaches risquaient à leur tour de poser problème comme les goélands. Après avoir d’abord tenté de limiter leur accès par un filet, on en est venu à aménager une barrière végétale infranchissable pour les jeunes qui ne volent pas encore.

Reste à contrôler l’invasion des canards. Afin de préserver la qualité de l’eau pour la baignade, le personnel demande aux visiteurs de ne pas les nourrir, une pratique d’ailleurs interdite dans le parc.

Photo courtoisie, Claudia Lascelles

Autres aménagements

Les fameuses buttes freinent le ruissellement des eaux de pluie. Combinées aux travaux de drainage, elles protègent maintenant les berges de l’érosion. De plus, du sable a été ajouté aux plages.

Des centres de service desservent désormais les plages du lac Fraser et du lac Stukely. À l’une ou l’autre des plages, il est possible de louer un kayak ou un pédalo pour une balade.

En bref

Accès au parc : 8,60 $ par adulte, gratuit pour les moins de 17 ans

8,60 $ par adulte, gratuit pour les moins de 17 ans À louer : kayaks, pédalos, chaloupes, planches à pagaie

kayaks, pédalos, chaloupes, planches à pagaie Hébergement : camping, tentes tout équipées, petits chalets, 819 843-9855

www.parcsquebec.com

