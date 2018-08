Deux pièces d’une grue tombent sur le chantier

L’énorme câble et le crochet d’une grue œuvrant sur le chantier du pilier central du nouveau pont Champlain se sont écrasés au sol dans la nuit de vendredi à samedi.

« Un travail d’entretien de routine était en cours sur la grue à tour lorsque le câble de celle-ci s’est déroulé rapidement faisant tomber le crochet au sol », a confirmé Véronique Richard-Charrier, porte-parole du consortium responsable du chantier, Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

Selon une source, l’incident pourrait découler d’une mauvaise manœuvre d’un travailleur sur l’immense grue.

Mauvaise manipulation

« Un oubli lors de l’entretien du câble a causé la chute du crochet », a précisé cette source.

Par chance, personne n’a été blessé. Le câble et le crochet sont tombés à l’intérieur d’une zone bien identifiée où l’accès était interdit compte tenu de la nature des manipulations en cours juste au-dessus, à plus de 100 mètres dans les airs.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a été avisée et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’incident.

Plusieurs incidents

« Une vérification complète de la grue a déjà été effectuée et des réparations sont déjà en cours afin qu’elle soit remise en service rapidement », a ajouté Mme Richard-Charrier.

Selon nos informations, les travaux ont été stoppés toute la fin de semaine, mais seulement dans un secteur très localisé du chantier de 4,2 milliards $.

Cet incident survient dans un contexte où l’accélération des travaux par SSL pour terminer à temps fait craindre le pire à plusieurs travailleurs.

En mars dernier, l’un d’eux avait frôlé la mort lorsqu’il avait électrisé sa grue en l’approchant trop près d’une ligne à haute tension, à la jetée est, du côté de Brossard, toujours sur le chantier du nouveau pont Champlain.

« Nous prenons très au sérieux cet incident “passé proche” et nous avons apporté des correctifs immédiatement », avait alors assuré Mme Richard-Charrier.

En janvier, la chute d’un inspecteur en soudure avait mené à une opération de sauvetage spectaculaire à l’aide d’une grue puisque celui-ci était tombé dans une structure située à plus de 35 mètres du sol.

Pas moins de 1500 travailleurs sont présentement à l’œuvre sur le chantier du nouveau pont Champlain dont la date de livraison est toujours prévue pour décembre 2018, aux dires de SSL.

— Avec la collaboration d’Hugo Joncas Bureau d’enquête