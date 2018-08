Deux réponses brèves à des questions courtes

Quand employer le masculin, quand utiliser le féminin du mot pendule ? Pendule au masculin est le balancier d’une horloge et aussi un système de détection en radiesthésie. Simplement, on dira qu’un pendule est un balancier et une pendule une petite horloge. On donne le nom d’horloge, et non de pendule, à un appareil fixe de grande dimension indiquant l’heure. Pensons, par exemple, à une « horloge grand-père », une belle expression québécoise. Et quelques lecteurs veulent savoir quelle est la différence entre l’arrière et le derrière de quelque chose. On dit l’arrière d’un train, mais le derrière d’une maison. Généralement, l’objet qui bouge a un arrière, celui qui est stable est derrière. Ex. : Contrairement à son grand-père, Gilles aime bien s’asseoir à l’arrière d’une voiture. Derrière l’immeuble, on peut voir l’arrière des voitures qui s’élancent sur la piste. Le terme arrière est généralement invariable, y compris quand il aide à former un nom composé : des arrière-boutiques ; des arrière-cours. Le mot arrière prend le pluriel strictement quand il est un nom. Ex. : Il faut protéger ses arrières.