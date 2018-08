Boire des Vodka Red Bull vous rend agressif

Après quelques heures de «binge drinking», la fatigue peut commencer à s’installer, mais ce n’est pas une bonne raison pour boire un vodka Red Bull.

En effet, pour ceux qui décident que la soirée de débauche n’est pas terminée malgré la fatigue, il existe une option qui réussit souvent à mettre du plomb dans le crayon.

Le damné vodka Red Bull.

Par contre, les adeptes de ce breuvage devraient être mis en garde.

Selon une étude publiée par le Journal of Psychiatric Research, ingérer cette concoction pourrait vous transformer en monstre agressif et belliqueux.

Effectivement, boire un vodka Red Bull pourrait augmenter vos risques de vous battre, d’adopter des comportements violents et de participer à des activités dangereuses.

Des chercheurs du Federal University of Santa Maria au Brésil ont examiné comment des groupes de poissons réagissent lorsqu’ils sont exposés à de l’alcool, de la taurine (l’élément énergétique du Redbull), et d’alcool et de taurine mélangés ensemble.

Les poissons qui avaient été exposés au mélange d’alcool et de taurine démontrent des comportements jugés dangereux, comme rester plus longtemps dans des endroits où ils seraient vulnérables face à des prédateurs. Ils avaient aussi une attitude plus agressive envers les autres poissons.

Il serait peut-être prudent d’y penser à deux fois avant de commander ce mélange lors d’une soirée de beuverie.