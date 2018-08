DIONNE (née Roy), Eustelle



À Montréal, le vendredi 17 août, à l'âge de 94 ans, est décédée Eustelle Roy, veuve de Jean-Charles Dionne, soeur de feu Dora, feu Rosaire, feu Eugénie, feu Gérard, feu Louis, feu Rita, feu Antoinette, feu Ludger, feu Théodore et feu Émilien.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Fernande (feu Gordon Arsenault) et Marie (feu Jean-Paul Gendron), sa belle-fille Murielle Dionne, son beau-frère Gérard Dionne, sa belle-soeur Adelanda Guitare, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele mardi 21 août dès 10h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Émile (3333, Sherbrooke Est, Montréal, Qc) le mardi 21 août à 14h.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués.