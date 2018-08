La Fondation Aide à la Jeunesse récolte 55 000$

La 20e édition du tournoi de golf au profit de la Fondation Aide à la Jeunesse a amassé la somme de 55 000 $. La fondation a pour mission de mettre de l’avant et de soutenir des actions positives pour améliorer la santé et le mieux-être des jeunes démunis, favorisant ainsi des conditions de vie plus propices à leur épanouissement personnel.

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée

Photo Pascale Vallée