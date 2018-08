La place du tatouage au travail

Vous avez envie d’un tatouage, mais avez peur que votre employeur réagisse mal. Peut-il interdire l’encrage de votre peau si vous souhaitez travailler pour lui ? Ici, les droits de chacun s’entrecroisent, il n’y a donc pas de réponse toute faite.

Normalement, la liberté d’expression vous autorise à porter un tatouage. Votre supérieur ne peut vous demander de le cacher, sauf si l’image est considérée comme offensante.

Par contre, la liberté de commerce de votre patron peut avoir préséance sur vos droits dans certains cas. Si un type de tatouage nuit à l’entreprise, en faisant peur à la jeune clientèle d’un centre de loisirs par exemple, il pourrait vous l'interdire si vous souhaitez demeurer à son emploi.

Ce qui fait qu’une éducatrice en garderie de Chicoutimi a eu gain de cause contre le centre de la petite enfance qui voulait qu’elle cache le dragon dessiné sur son dos. À l’inverse, les tribunaux ont également indiqué que la Société de transport de Laval avait le droit d’interdire les tatouages au visage chez ses chauffeurs d’autobus.

Les mœurs changent, et les codes vestimentaires aussi. De plus en plus d’entreprises sont conscientes de la jurisprudence et jugent opportun d’établir des politiques qui ne soient pas trop restrictives. Le bon sens serait tout de même de les consulter avant de réaliser votre rêve de devenir le sosie de Zombie Boy...