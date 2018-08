Vous n’en pouvez plus d’attendre le retour de District 31 et compagnie ? Vous avez peur de manquer l’entrée en ondes des nouveautés les plus attendues ? Soyez sans crainte. Le Journal a pensé à vous en concoctant ce guide télé. Recensant les dates auxquelles les émissions phares des quatre grandes chaînes généralistes reprennent (ou prennent) du service, cet aide-mémoire vous permettra d’aborder les prochaines semaines en toute tranquillité d’esprit.

Mercredi 22 août

La poule aux œufs d’or 19 h (TVA)

Lundi 3 septembre

Deux filles le matin 10 h (TVA)

10 h (TVA) Le tricheur 18 h 30 (TVA)

Dimanche 9 septembre

Vlog 18 h 30 (TVA)

Lundi 10 septembre

Marina 9 h 30 (ICI Radio-Canada Télé)

9 h 30 (ICI Radio-Canada Télé) Ricardo 11 h (ICI Radio-Canada Télé)

11 h (ICI Radio-Canada Télé) Entrée principale 16 h (ICI Radio-Canada Télé)

16 h (ICI Radio-Canada Télé) Silence on joue ! 17 h 30 (ICI Radio-Canada Télé)

17 h 30 (ICI Radio-Canada Télé) Conseils de famille 18 h 30 (Télé-Québec)

18 h 30 (Télé-Québec) District 31 19 h (ICI Radio-Canada Télé)

19 h (ICI Radio-Canada Télé) Refuge animal 19 h (TVA)

19 h (TVA) Génial ! 19 h (Télé-Québec)

Boomerang 19 h 30 (TVA)

19 h 30 (TVA) Discussions avec mes parents 19 h 30 (ICI Radio-Canada Télé)

19 h 30 (ICI Radio-Canada Télé) Ça vaut le coût 19 h 30 (Télé-Québec)

19 h 30 (Télé-Québec) L’Échappée 20 h (TVA)

20 h (TVA) Demain des hommes 20 h (ICI Radio-Canada Télé)

20 h (ICI Radio-Canada Télé) Le jeu 21 h (TVA)

21 h (TVA) Ruptures 21 h (ICI Radio-Canada Télé)

21 h (ICI Radio-Canada Télé) L’heure est grave 22 h (Télé-Québec)

Mardi 11 septembre

O’ 20 h (TVA)

20 h (TVA) Unité 9 20 h (ICI Radio-Canada Télé)

L’Heure bleue 21 h (TVA)

21 h (TVA) Faits divers 21 h (ICI Radio-Canada Télé)

Mercredi 12 septembre

Format familial 19 h 30 (Télé-Québec)

19 h 30 (Télé-Québec) Les enfants de la télé 20 h (ICI Radio-Canada Télé)

20 h (ICI Radio-Canada Télé) Blue Moon 21 h (TVA)

Trop 21 h (ICI Radio-Canada Télé)

21 h (ICI Radio-Canada Télé) Les francs-tireurs 21 h (Télé-Québec)

21 h (Télé-Québec) Les Simone 21 h 30 (ICI Radio-Canada Télé)

Jeudi 13 septembre

Le dernier passager 18 h 30 (Télé-Québec)

18 h 30 (Télé-Québec) J.E. 19 h 30 (TVA)

19 h 30 (TVA) Infoman 19 h 30 (ICI Radio-Canada Télé)

19 h 30 (ICI Radio-Canada Télé) L’indice Mc$ween 19 h 30 (Télé-Québec)

Vendredi 14 septembre

Au suivant ! 19 h (ICI Radio-Canada Télé)

19 h (ICI Radio-Canada Télé) ICI on chante 20 h (ICI Radio-Canada Télé)

20 h (ICI Radio-Canada Télé) Curieux Bégin 20 h (Télé-Québec)

20 h (Télé-Québec) Galas ComédiHa ! 21 h (ICI Radio-Canada Télé)

21 h (ICI Radio-Canada Télé) Deux hommes en or 21 h (Télé-Québec)

Samedi 15 septembre

En direct de l’univers 19 h (ICI Radio-Canada Télé)

19 h (ICI Radio-Canada Télé) Cette année-là 20 h (Télé-Québec)

20 h (Télé-Québec) Belle et bum 21 h (Télé-Québec)

Lundi 17 septembre

La guerre des clans 17 h 30 (V)

17 h 30 (V) Un souper presque parfait 18 h (V)

18 h (V) Je suis chef 20 h (V)

20 h (V) Le show de Rousseau 22 h (V)

Mercredi 19 septembre

XOXO 19 h 30 (TVA)

19 h 30 (TVA) Moment décisif 19 h 30 (V)

19 h 30 (V) Ne jamais faire à la maison 20 h (V)

20 h (V) SEAL Team : Cœur et courage 21 h (V)

Jeudi 20 septembre

Les dieux de la danse 20 h (ICI Radio-Canada Télé)

20 h (ICI Radio-Canada Télé) Bootcamp : Le parcours extrême 20 h (V)

20 h (V) 180 jours 20 h (Télé-Québec)

20 h (Télé-Québec) Dans les médias 21 h (Télé-Québec)

21 h (Télé-Québec) House of Cards 22 h (Télé-Québec)

Vendredi 21 septembre

Ça finit bien la semaine 19 h (TVA)

19 h (TVA) L’arbitre 19 h (V)

Du talent à revendre 20 h (TVA)

20 h (TVA) Huissiers 20 h (V)

20 h (V) La liste noire 21 h (TVA)

Dimanche 23 septembre

LOL ;-) 19 h (TVA)

19 h (TVA) Révolution 19 h 30 (TVA)

19 h 30 (TVA) ICI Laflaque 19 h 30 (ICI Radio-Canada Télé)

19 h 30 (ICI Radio-Canada Télé) Tout le monde en parle 20 h (ICI Radio-Canada Télé)

20 h (ICI Radio-Canada Télé) Tout le monde aime 21 h (TVA)

Dimanche 30 septembre

Occupation double Grèce 18 h 30 (V)

Mardi 2 octobre

L’Académie 19 h 30 (TVA)

Dimanche 7 octobre

La vraie nature 21 h (TVA)

► TVA et Radio-Canada diffuseront des émissions de lancement de programmation. TVA présentera la sienne le dimanche 9 septembre à 19 h 30. ICI Radio-Canada Télé soulignera sa rentrée le samedi 8 septembre à 18 h 30, à l’occasion d’une spéciale d’En direct de l’univers.