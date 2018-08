Laurence Jalbert adopte enfin un chien saucisse

La chanteuse gaspésienne Laurence Jalbert est visiblement tombée, tombée en amour avec un magnifique petit teckel et a décidé d’agrandir sa famille canine pour célébrer son 59e anniversaire.

L’auteure-compositrice-interprète à la chevelure de feu nous a présenté le petit dernier lundi, sur Facebook, et il est magnifique.

Celle qui est déjà la maitresse de deux beaux chihuahuas et qui adore les chiens depuis sa tendre enfance vient donc d’adopter un bébé teckel arlequin et lui a attribué un excellent nom.

Voici donc Lucien Boyer, «Lulu» pour les intimes.

«Pour mon 59e anniversaire, je me suis offert un «beau tit mâle». Depuis ma tendre enfance (lointaine) j’ai toujours adoré les animaux et particulièrement les chiens. Demain, mes 2 beaux chihuahuas reviennent de vacances avec mon fils et sa copine! Ils vont rencontrer leur petit frérot Lulu...Je suis aussi sur mille et un projet... comme d’habitude.. Je vous tiens au courant» a indiqué l’interprète de Corridor.

Longue vie à Lucien.