L’Église : une institution scandaleuse

Le pape François débarque cette semaine en Irlande. L’Irlande, un pays qui ressemble en pire au Québec du temps où l’Église régnait en maître. Un pays qui vient tout juste de légaliser l’avortement et le mariage gai après avoir connu parmi les pires scandales sexuels de l’histoire de l’Église.

Le pape François, le bon pape, comme on l’appelle, a fait son mea culpa personnel en ce qui concerne les crimes pédophiles du clergé catholique. Mais cela n’arrive pas à masquer totalement l’ambivalence du chef de l’Église quand il s’agit de dénoncer les exactions enfin rendues publiques.

Les dernières, parmi les plus dégoûtantes, se sont déroulées en Pennsylvanie, où des prêtres ont abusé plus de mille enfants et adultes recensés depuis 70 ans, et ce, évidemment, avec la complicité active ou silencieuse des autorités hiérarchiques. C’est un grand jury de l’État qui a enquêté sur ces crimes impunis et a levé le voile sur des pratiques qui donnent la nausée. Quatre prêtres allaient même jusqu’à obliger un garçon à se dénuder et à poser comme le Christ sur la croix.

Déni et silence

Il est certain que la publication de telles pratiques dévoyées ne cessera guère tant que tous ces hommes d’Église qui ont sévi seront vivants. Et tant que les autorités useront du déni et du silence. Mais, d’ores et déjà, ne faut-il pas tirer des conclusions en s’interrogeant sur l’avenir de l’Église catholique doublement millénaire ? Elle ne résistera peut-être pas au machisme qui l’a définie jusqu’à ce jour, car elle considère les femmes comme un objet de péché et les hommes comme des victimes de leurs pulsions sexuelles.

L’Église est aujourd’hui indéfendable, d’autant qu’elle s’acharne à prôner une morale qu’elle n’applique pas elle-même.

L’Église continue de refuser le divorce. Elle écarte les divorcés catholiques des sacrements. Elle s’oppose à l’avortement, au mariage gai et elle juge les homosexuels comme des pécheurs. Elle refuse la contraception, condamnant le couple à l’abstinence.

L’Église exclut les femmes du sacerdoce, une aberration. Et le pape François, aussi souriant et ouvert paraît-il, n’a jamais remis en question cette pratique dictée par la doctrine.

Crimes indignes

À ce jour, l’Église a caché les crimes de ses prêtres indignes. Elle les a protégés en condamnant au silence par des pressions vexatoires et en y payant le prix ceux qui auraient été tentés de parler. Elle a protégé sa richesse accumulée au fil des siècles et qui risquerait d’être réduite, si les victimes toujours vivantes avaient la capacité de se regrouper en une association internationale de victimes catholiques d’actes sexuels par les clercs.

Les horreurs commises en Pennsylvanie ne sont pas les dernières. Mais cela devrait pousser les millions de gens élevés dans la religion catholique, pratiquants ou pas, croyants ou non, à s’insurger, à se révolter et à exiger, au Québec, par exemple, que la hiérarchie se dissocie publiquement de ces prêtres par qui le scandale arrive.

Hélas, il est illusoire que cela se produise. Car tous ces hommes de Dieu sont liés entre eux par un silence coupable et leurs accommodements doctrinaires.