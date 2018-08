Maladie mentale, hockey et pornographie à Z

Trois nouvelles productions originales portant sur la maladie mentale, le hockey semi-pro et l’industrie pornographique sont au cœur de la programmation d’automne de la chaîne Z, qui a été dévoilée lundi matin.

«Pinel : au cœur de la maladie mentale» (mercredi, 22 h, dès le 5 septembre) nous emmènera entre les murs de l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel de Montréal, spécialisé en psychiatrie légale.

Comme l’avait fait «En prison» l’an dernier, en nous permettant de découvrir l’univers méconnu qui vit derrière les portes closes de la prison de Bordeaux, cette nouvelle série documentaire exposera le quotidien des intervenants et des patients de l’Institut Pinel. Souffrance, psychose et violence sont souvent le lot des pensionnaires qui y résident, et qui ont commis des délits avec violence; ils ont été déclarés non criminellement responsables, mais s’avèrent dangereux pour autrui.

Dans «Semi-Pro» (lundi, 21 h 30, dès le 3 septembre), on s’aventurera sur la glace avec les Éperviers de Sorel et les Draveurs de Trois-Rivières, deux équipes de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). On y rencontrera joueurs, entraîneurs, propriétaires d’équipes et partisans, tous habités par la passion de la rondelle.

Enfin, «Porn to be Wild» (vendredi, 22 h, dès le 7 septembre), braquera ses projecteurs sur Jessy Jones, classé au top trois des plus grandes vedettes de l’industrie XXX à Los Angeles, et Savana Styles, aujourd’hui propriétaire de sa compagnie de production. Tous deux ont jadis plaqué leur existence confortable pour vivre leur rêve américain et devenir de grands noms de la pornographie, dans une ville et un milieu implacables et exigeants, où l’argent coule à flots, mais où on ne se fait pas de cadeaux.

Retours

Par ailleurs, Z proposera cette saison de nouveaux épisodes du «talk-show» «Maripier!», avec Maripier Morin et Martin Perizzolo, où les Grandes Crues et Julien Lacroix se joindront à Rémi-Pierre Paquin et Réal Béland comme collaborateurs (jeudi, 21 h, dès le 6 septembre).

Les titres québécois «Comédie sur mesure», «Direct dans l’net» et «Rapides et millionnaires» sont aussi de retour avec du matériel inédit.

Z, qui sera débrouillée du 28 août au 2 octobre, proposera également sept nouvelles acquisitions étrangères à ses abonnés.