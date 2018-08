MTV Video Music Awards: les femmes s'imposent

La popularité des artistes féminines américaines a rapidement été démontrée aux MTV Video Music Awards, lundi soir à New York.

La récolte a débuté dès l'émission d'avant-gala, quand les deux prix décernés ont abouti dans les mains de Cardi B et Hayley Kiyoko. Placée dans la liste des personnes les plus influentes du monde ce printemps par le magazine «Time», la première, à peine âgée de 25 ans, a hérité du trophée de la chanson de l'été pour sa pièce «I Like It». La deuxième a quant à elle été primée de l'honneur attribué à l'artiste qui frappe à la porte de la célébrité

Peu de temps après le début de la remise de prix, les catégories pour le meilleur du hip-hop et de la pop ont aussi consacré des femmes, respectivement Nicki Minaj grâce à sa pièce «Chun-Li» et Ariana Grande avec «No Tears Left to Cry».

Seul homme à tirer son épingle du jeu lors du premier tiers du gala, les efforts du rappeur Post Malone se sont traduits par une victoire dans la catégorie de la chanson de l'année, soit «Rockstar».

Ce sont Cardi B (10 nominations) et le couple formé par Beyoncé et Jay-Z (huit citations) – aussi appelés The Carters – qui partaient favoris pour cette soirée.

Jennifer Lopez honorée

Les organisateurs de l'événement ont quant à eux tenu à récompenser Jennifer Lopez en lui décernant le Michael Jackson Video Vanguard Award, reconnaissant ainsi l'empreinte qu'elle a laissée dans le monde de la musique. Forte de ce prix, la chanteuse succède donc à des artistes tels que Britney Spears, Rihanna, Justin Timberlake, Kanye West et Pink.

Toujours en forme, la sexy Américaine de 49 ans avait accepté d'offrir une nouvelle prestation pour l'occasion.

Le Canada en vitrine

Présenté à Los Angeles l'an dernier, le gala des MTV Video Music Awards a retrouvé sa place au Radio City Music Hall de New York. Katy Perry avait animé la célébration en 2017, mais aucun maître de cérémonie n'avait été choisi pour la plus récente édition.

C'est le chanteur canadien Shawn Mendes qui a eu le privilège de lancer la soirée en musique avec son succès «In My Blood». Sa prestation sentie s'est conclue par une averse. À noter également la prestation authentique de la Torontoise Jessie Reyez qui a livré une partie de sa composition «Apple Juice».