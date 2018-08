Mûr pour une «belle saison»

Le talent québécois intéresse de plus en plus l’Ontario

Les Gee Gees d’Ottawa, les Ravens de Carleton et les Gryphons de Guelph sont très actifs avec l’embauche d’entraîneurs québécois. Les Mustangs de Western possèdent un long historique dans la Belle Province et ils ont remporté la dernière Coupe Vanier avec une dizaine de Québécois dans leur alignement.

La victoire à sens unique du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Gryphons de Guelph, samedi en match présaison, pourrait-elle servir d’argument aux finissants québécois de demeurer dans la Belle Province ?

« Montréal et Concordia ont gagné. On va continuer d’être humbles dans le recrutement et de travailler fort. On ne parlera pas de notre victoire. Ça se passe sur le terrain. On va contrôler ce qu’on peut contrôler. On va continuer de développer les jeunes. »