On a toujours besoin d’un mentor

Selon une étude de l’économiste Sylvia Ann Hewlett, les hommes et les femmes « parrainés » sont plus susceptibles de demander à leur patron d’obtenir une promotion ou une augmentation de salaire que ceux et celles qui ne le sont pas. Une bonne raison d’avoir un mentor dans son entourage !

Identifier ses besoins

Il existe plusieurs types de mentorat. Quand on vient de se faire embaucher, par exemple : récemment recruté, un nouvel employé aura tout avantage à se trouver un « parrain » qui l’aidera à bien s’intégrer dans l’entreprise.

Si on a plutôt besoin de trouver quelqu’un qui pourra soutenir un projet auprès de la direction, une personne d’expérience qui est bien placée au sein de l’organisation peut se révéler un atout majeur.

Les besoins peuvent aussi être ponctuels, comme la sollicitation d’un avis sur la qualité d’un projet en particulier, ou s’inscrire dans une perspective à plus long terme, comme trouver un guide qui donnera un point de vue général sur les tâches — l’approche à privilégier pour satisfaire la clientèle, par exemple.

Plusieurs grandes entreprises offrent des programmes de mentorat. Sinon, les intéressés peuvent parcourir l’organigramme de l’entreprise à la recherche de la perle rare.

Les associations professionnelles : une mine d’or Plusieurs associations professionnelles offrent des programmes de mentorat, tant pour les pigistes que pour les employés. C’est le cas de la Société québécoise de la rédaction professionnelle, qui offre gratuitement à ses membres un programme de mentorat, peu importe que ceux-ci abordent une nouvelle étape de leur vie professionnelle ou qu’ils se remettent en question.