Séries éliminatoires: peu de marge de manœuvre pour l'Impact

On n’est peut-être qu’à la mi-août, mais avec seulement huit matchs à jouer, l’Impact a déjà entamé le sprint final qui le mènera au dernier week-end de la saison régulière de la MLS, le 28 octobre.

D’ici là, Rémi Garde et ses hommes vont devoir se battre bec et ongles afin d’obtenir leur billet pour participer aux éliminatoires, ce que l’équipe n’a pas été en mesure de faire la saison dernière.

Le Bleu-blanc-noir occupe actuellement le sixième rang de l’Association de l’Est avec 33 points. L’Union de Philadelphie a lui aussi 33 points, mais présente un meilleur différentiel de buts, ce qui lui confère le cinquième échelon du classement.

Rappelons que les six premières équipes de chaque association participent aux séries. Les deux premières formations ont quelques jours de congé pendant que les quatre autres jouent un match à élimination directe pour déterminer qui participera aux demi-finales de chacune des deux associations.

Lutte serrée

La Major League Soccer se targue de présenter une compétition où la parité est reine et on peut dire que c’est drôlement le cas cette année.

Atlanta United, les Red Bulls de New York, le New York City FC et le Crew de Columbus occupent les quatre premières positions et ne devraient pas être trop embêtés. Mais après, ça se bouscule.

Pas moins de cinq équipes vont se battre pour les deux dernières places disponibles et la lutte promet d’être féroce.

Le seul hic, c’est que l’Impact n’est pas nécessairement dans une position avantageuse même s’il se situe actuellement au-dessus de la ligne rouge.

Beaucoup de matchs

Outre le Bleu-blanc-noir et l’Union, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, D.C. United et le Toronto FC peuvent tous logiquement aspirer à l’une des deux places disponibles.

Le problème, c’est que Montréal est le club qui a disputé le plus de rencontres avec 26.

Philadelphie, la Nouvelle-Angleterre et Toronto ont tous joué deux matchs de moins pendant que D.C. United n’a que 22 parties au compteur, ayant profité d’un calendrier allégé en début de saison pendant qu’on terminait la construction du Audi Field, à Washington.

Remontée

C’est justement du D.C. United que l’Impact devra se méfier et l’entraîneur-chef le sait très bien, Garde en parlait la semaine dernière.

Le club de la capitale américaine doit disputer encore 12 rencontres, dont neuf seront présentées à domicile. Oui, le calendrier est chargé, mais il y a peu de déplacements et ceux-ci seront tous dans l’Association de l’Est.

Depuis l’arrivée de Wayne Rooney, D.C. United fonctionne à plein régime et il semble logique qu’il se qualifie pour les éliminatoires.

Il ne resterait ainsi qu’une seule place pour les quatre autres formations dans la course.

L’Impact est donc presque tenu à la perfection d’ici la fin de la saison. Il devra du moins remporter impérativement ses quatre matchs à domicile contre les Red Bulls, New York City, Columbus et Toronto. Trois de ces quatre équipes devancent le XI montréalais au classement.

De plus, chacun des quatre duels à l’étranger sera joué contre des rivaux directs, soit Toronto, Philadelphie, D.C. United et la Nouvelle-Angleterre.

Pour espérer jouer au-delà du 28 octobre, l’Impact devra aller chercher des points dans au moins une sinon plusieurs de ces parties.

Pas gagné d’avance

Avec une récolte de huit points sur une possibilité de 39 sur les terrains adverses jusqu’à maintenant, disons que la mission est loin d’être réussie d’avance.

Dans le cas de Philadelphie, le calendrier est aussi équilibré avec cinq joutes à domicile et autant à l’étranger pendant que le Revolution est désavantagé avec quatre parties au Gillette Stadium contre six en déplacement.

Les Torontois, quant à eux, ont la chance de jouer six de leurs 10 derniers matchs au BMO Field, en plus de disputer quatre de leurs 10 dernières parties contre des formations de l’Ouest.

La course aux séries dans l’Est

Matchs à disputer

► Montréal : 8

À domicile : NY Red Bulls, New York City FC, Columbus, Toronto

À l’étranger : Toronto, Philadelphie, D.C. United, Nouvelle-Angleterre

► Philadelphie : 10

À domicile : Nouvelle-Angleterre, Impact, Kansas City, Minnesota, NY Red Bulls

À l’étranger : D.C. United, Orlando, Seattle, Columbus, New York City FC

► Nouvelle-Angleterre : 10

À domicile : Portland, Chicago, Orlando, Montréal

À l’étranger : Philadelphie, New York City FC, Los Angeles FC, Toronto, Atlanta, Real Salt Lake

► D.C. United : 12

À domicile : Philadelphie, Atlanta, Minnesota, NY Red Bulls, Montréal, Chicago, Dallas, Toronto, New York City FC

À l’étranger : NY Red Bulls, New York City FC, Chicago

► Toronto : 10

À domicile : Montréal, Los Angeles FC, LA Galaxy, Nouvelle-Angleterre, Vancouver, Atlanta

À l’étranger : Portland, NY Red Bulls, D.C. United, Montréal

Absence d’attaque

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Il faut le reconnaître, le fait de voir l’Impact au cœur de la course aux éliminatoires était à peine imaginable en début de saison et encore moins au mois de mai, mois au cours duquel il a notamment subi quatre revers consécutifs par jeu blanc.

Un bon mois de juin a remis l’équipe sur les rails, mais on se demande encore si ça sera suffisant.

Le club n’a jamais voulu parler d’année de transition, mais c’en est bien une et le simple fait de voir la formation lutter aussi tard dans la saison est une source d’encouragement pour les partisans qui sont tournés vers l’avenir.

Cependant, si l’Impact échoue dans sa tentative de se qualifier, on pourra alors pointer du doigt l’incapacité de l’équipe à dénicher un véritable avant-centre de premier plan qui peut marquer régulièrement.

Matteo Mancosu (3) et Anthony Jackson-Hamel (2) n’ont contribué qu’avec un total de cinq buts à une attaque qui n’en a marqué que 33. Seuls les Rapids du Colorado (31), les Sounders de Seattle (31) et le Crew de Columbus (32) font pire à ce chapitre.

Un manque de tirs cadrés

Si l’Impact peine à marquer des buts, c’est peut-être entre autres parce que les joueurs ne décochent pas assez de tirs et qu’ils n’en cadrent pas suffisamment.

Le Bleu-blanc-noir se classe 18e sur 23 équipes pour le nombre de tirs avec 302. C’est 112 de moins que le Sporting de Kansas City, qui vient au premier rang.

C’est encore pire quand on regarde du côté des tirs cadrés puisque l’Impact est bon dernier de la MLS avec seulement 93 ballons à l’intérieur du cadre. On est bien loin des 149 d’Atlanta United.

Ce qui est dommage dans tout ça, c’est que 33 buts sur 93 tirs cadrés, ça donne une moyenne de 35,5 %. Si on regarde les cinq équipes ayant marqué le plus souvent cette saison, elles présentent le même genre de moyenne de but par tirs cadrés et certaines ont même une moyenne inférieure : Atlanta (53 b, 35,6 %), Los Angeles FC (49 b, 33,3 %), Galaxy de Los Angeles (48 b, 39 %), New York City FC (48 b, 36,6 %) et les Red Bulls de New York (47 b, 33,6 %).

La morale de cette histoire est fort simple : il faut tirer davantage et cadrer plus de tirs.

L’émergence de Daniel Lovitz

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

L’attente aura été longue pour Daniel Lovitz, mais elle en aura valu la peine. Le défenseur de 26 ans a finalement marqué son premier but dans la MLS samedi dans des circonstances héroïques, permettant à l’Impact de l’emporter dans les arrêts de jeu.

Lovitz, qui dispute sa cinquième saison dans le circuit Garber, aura attendu 90 matchs (54 départs) ou encore 5157 minutes avant de pouvoir célébrer ce premier filet.

L’Américain a d’ailleurs été nommé au sein de la formation par excellence de la plus récente semaine dans la MLS.

Pas mal pour un joueur qui a été invité au camp d’entraînement de l’équipe lors de la dernière semaine en 2017. Il n’a eu que quelques jours pour gagner son contrat et il ne devait être qu’un joueur de profondeur.

D’abord attaquant et ensuite ailier, Lovitz a cependant dû apprendre une nouvelle position quand Ambroise Oyongo s’est démoli un genou en juin 2017.

Lovitz s’est alors retrouvé défenseur latéral gauche et a même été nommé joueur défensif de l’équipe au terme de la saison.

Pourtant, il compte encore bien des détracteurs chez les partisans, plusieurs le considérant encore comme une solution de rechange. Mais quand on constate sa détermination et sa progression depuis un an, on ne peut que penser qu’il va continuer de s’améliorer pour éventuellement devenir une solution permanente, si ce n’est déjà le cas.

Les U13 pour la troisième place

La formation U13 de l’Académie de l’Impact s’est inclinée 3 à 0 contre celle de l’Académie du Los Angeles FC en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF qui est disputée au Mexique.

La formation, qui est notamment accompagnée par Patrice Bernier, a tenu le coup jusqu’à la 38e minute. Elle a ensuite accordé deux buts entre la 51e et la 55e minute et n’a pu revenir à la marque.

Les jeunes joueurs âgés de moins de 13 ans joueront pour la troisième position mercredi après-midi.