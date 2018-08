Commotions cérébrales: Québec a encore «du travail à faire»

Alors que le fléau des commotions cérébrales suscite l’inquiétude au Québec, le ministre responsable de ce dossier, Sébastien Proulx, admet que le gouvernement n’a aucun portrait global de la situation dans la province.

Ainsi, Québec n’a aucune idée du nombre de commotions subies par les athlètes dans les fédérations et les réseaux scolaires de la province. Le Journal rapportait samedi que les fédérations sportives ont toutes refusé de dévoiler leurs statistiques quant au nombre de commotions subies par leurs membres, à l’exception de la Fédération de Cheerleading du Québec.

Questionné par Le Journal, M. Proulx a confirmé que son ministère analysait des informations provenant de fédérations et milieux scolaires, sans toutefois pouvoir dire quand ces données seront colligées et rendues publiques.

M. Proulx a par ailleurs assuré que toutes les écoles du Québec bénéficient d’une personne responsable de l’application du protocole de gestion des commotions cérébrales, lancé l’an dernier. « Très honnêtement, si ce n’est pas fait partout, on est à la vitesse grand V pour réaliser ça », a-t-il fait savoir.

Revoir les règles

Le ministre a soutenu que les fédérations sportives étaient dans l’obligation de modifier leur règlement de sécurité, si ce n’est déjà fait, pour imposer des sanctions plus sévères lors de gestes dangereux ou violents, impliquant notamment des coups à la tête.

Il admet par ailleurs que le travail de sensibilisation n’est pas encore terminé chez les athlètes, tout comme « dans l’ensemble du milieu de la santé ». Le ministre concède que les consignes de retour au jeu peuvent encore varier, selon les avis parfois divergents des professionnels de la santé consultés. « On a du travail à faire », a-t-il affirmé.

« À l’aveugle »

Ce manque de données concrètes concernant les commotions cérébrales au Québec suscite l’indignation de la CAQ.

Le porte-parole en matière d’éducation à la Coalition avenir Québec (CAQ), Jean-François Roberge, accuse le gouvernement Couillard de « travailler à l’aveugle » et de « manquer de rigueur » dans ce dossier. « La culture du secret n’aide personne », déplore-t-il.

Le député de Chambly critique également le gouvernement qui, selon lui, n’a pas « appliqué son plan ». « Je trouve que ça revient souvent au gouvernement. On prend des mesures, on fait des discours, on fait des annonces, et c’est tout ».

De son côté, Québec solidaire propose une « réflexion » au sein du milieu sportif, afin de mieux protéger les jeunes. « Il faut mettre les fédérations sportives et tout le milieu sportif autour d’une table pour voir quelle est l’ampleur du phénomène et ensuite voir les pistes de solutions », a affirmé le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois..

Le Parti Québécois a décliné la demande d’entrevue du Journal sur le sujet.