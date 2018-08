Québec solidaire veut présenter des idées «populaires»

Québec solidaire fera campagne en misant sur des idées «populaires» qui répondent «aux vrais problèmes des gens», a annoncé le parti lundi en dévoilant son slogan de campagne et ses pancartes électorales.

«Je n’ai jamais aimé les slogans, mais celui-là, je l'ai tatoué sur le coeur. "Populaire", c'est un retour à l'essentiel. [...] "Populaire", c’est aussi à l’image de nos idées, qui répondent aux vrais problèmes des gens», a expliqué la candidate au poste de première ministre Manon Massé.

«Plus que jamais, notre mouvement transcende les étiquettes. Notre mouvement appartient à tous les Québécois et à toutes les Québécoises qui veulent que ça change pour vrai», a ajouté la candidate.

Le parti a dévoilé son slogan à l'occasion du lancement officiel de la campagne d'Andrés Fontecilla dans la circonscription de Laurier-Dorion, à Montréal.

《Populaire》

Manon Massé dévoile le slogan et des affiches électorales de Québec solidaire:https://t.co/DTfr6mUlFj#polqc #Qc2018 pic.twitter.com/9Oku2wHRHR — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) 20 août 2018

L'une des pancartes dévoilées lundi met en vedette les deux porte-paroles du parti, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, sur un fond bleu avec le logo de QS en haut à gauche et le slogan à droite.

«Mais ce n'est qu'un début. On va mener une campagne "rock and roll" et je vous invite à suivre attentivement ce qui sera affiché dans les prochains jours», a fait savoir Mme Massé, en promettant une campagne «différente» et «éclatée» d'un point de vue visuel.