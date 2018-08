Selena Gomez et ses BFFs se sont fait tatouer et c'est tellement cute

Ce week-end, c’était jour de fête pour Selena Gomez qui a célébré le 26e anniversaire de sa meilleure amie Courtney Barry.

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 18 Août 2018 à 12 :57 PDT

Au menu: beaucoup de pizza, de la crème glacée et même un rendez-vous chez le tatoueur!

Une publication partagée par CJB (@courtneyjbarry) le 18 Août 2018 à 12 :20 PDT

Pour immortaliser leur amitié, le quatuor de BFFs a décidé de passer sous l’aiguille et de se faire tatouer le chiffre 4.

«#4 parce que ces femmes sont restées à mes côtés pendant 7 ans. 4 parce que vous êtes mes 4 pour le reste de ma vie. Je vous aime les filles. Vous m'inspirez à être la meilleure, la plus forte et nous avons déjà vécu ensemble les histoires les plus folles. J’ai déjà hâte à 50 années de plus!», confie la chanteuse.

Selena and her closest friends got “4” tattoos last night 💓 pic.twitter.com/UgueDc5Fkt — Selena Gomez News (@SelenaHQMedia) August 18, 2018

Ce n’est pas tout: Selena et la fêtée se sont également fait tatouer le chiffre 1 sur la cage thoracique.

Pour Courtney, Gomez est «son numéro 1 et sa sœur à tout jamais».

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 18 Août 2018 à 1 :20 PDT

De son côté, la chanteuse rend un hommage tout spécial à son amie dans une publication Instagram:

«Et enfin, ma #1 Courtney Barry. Tu es une femme incroyable. La manière dont tu gères les moments les plus déconcertants de ta vie est indescriptible et gracieuse. Tu es émue par les plus petites histoires jusqu’aux plus déchirantes. Tu donnerais ton parfum à quelqu'un s'il te disait que tu sens bon. Tu es tellement hilarante, une soeur aimante, une amie extraordinaire et une belle fille.#1»

