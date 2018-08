Tout roule pour Jennifer Aniston

Alors qu’on la croyait effondrée à cause de l’échec de son mariage avec Justin Theroux, la star affiche une mine de vacancière, collabore à de nombreux projets et a finalement fait la paix avec les tabloïds. Zoom sur les péripéties estivales de la célibataire la plus en vue du showbiz.

Le mariage de Jennifer Aniston et Justin Theroux n’aura pas duré trois ans. Le 15 février, ils annonçaient leur séparation et affirmaient se quitter en bons termes sans spécifier les causes de la rupture. Des médias ont évoqué l’aversion de l’actrice pour la ville de New York, où espérait vivre son mari, alors que d’autres ont émis l’hypothèse que

Theroux en avait marre de la présence constante des paparazzis. La vedette de «Friends», toujours discrète au sujet de sa vie amoureuse, a vécu l’échec de son deuxième mariage derrière des portes closes, entourée de ses amis proches. Exaspérée qu’on lui prête intentions et sentiments de toutes sortes, l’enfant chérie de l’Amérique a profité d’une entrevue avec le magazine «In Style» pour remettre les pendules à l’heure.

«Je vais bien, merci!»

L’actrice en a plus qu’assez de faire les frais des spéculations les plus saugrenues. «Il circule des idées fausses comme “Jen ne peut pas garder un homme” ou “Jen refuse d’avoir un bébé parce qu’elle est égoïste et se consacre à sa carrière”. Ou encore que je suis triste et que j’ai le coeur brisé. Premièrement, avec tout le respect que je vous dois,

sachez que je n’ai pas le coeur brisé. Ensuite, ces idées fausses sont irréfléchies. Personne ne sait ce qui se passe derrière les portes closes», a rappelé la star au magazine «In Style».

En interprétant une ancienne reine de beauté dans le film «Dumplin’», dont la sortie est prévue d’ici la fin de l’année, la femme de 49 ans espère contribuer à modifier le discours

ambiant.

«Il est temps de cesser de définir la beauté comme étant une taille 4 avec les bonnes fesses et les bonnes mensurations. Ça devient vieux!» a affirmé Jennifer, qui garde la forme en pratiquant la boxe.

«Boxer est une excellente façon de laisser sortir notre agressivité, a-t-elle expliqué à «In Style». On peut libérer notre esprit de toutes ces conneries qu’on entend et qu’on voit chaque jour, et s’offrir des moments de fantaisie pendant lesquels on imagine qui on aimerait frapper...»

De passage en ville

Quelques Montréalais ont récemment eu la chance de croiser la star, qui était de passage dans la métropole québécoise pour participer au tournage du film «Murder Mystery», dans lequel elle campe une femme mêlée à une histoire de meurtre avec son mari.

Si son partenaire de jeu, Adam Sandler, s’est abondamment promené dans les rues de Montréal, allant jusqu’à s’imposer dans les photos nuptiales d’un jeune couple,

Jennifer a préféré demeurer discrète. Elle a cependant été vue à quelques reprises dans le Vieux-Montréal, notamment au restaurant Mandy’s, spécialisé dans les salades.

«Nous étions excitées comme des fillettes de recevoir cette beauté terre à terre pour le lunch aujourd’hui», a mentionné sur Instagram la copropriétaire de l’établissement, Rebecca Wolfe, en publiant une photo de la principale intéressée. Hélas, l’équipe de tournage a déjà remballé son matériel pour se déplacer à Portofino, en Italie, où l’actrice a été vue répétant des scènes sur un yacht en compagnie de Sandler.

À deux, c’est mieux!

Si on en croit les propos du magazine «Us Weekly», la star ne devrait pas rester longtemps célibataire. En effet, la publication affirme que deux hommes ont entrepris de faire la cour à l’interprète de Rachel. Le premier, un créatif issu de l’industrie du cinéma, aurait fait la connaissance de l’actrice en travaillant à un projet commun il y a quelques mois.

Quant au deuxième prétendant, il s’agirait d’un magnat de la technologie rencontré par l’entremise d’un ami proche.

«Il s’est récemment séparé de sa femme et il essaie de conquérir Jen», a révélé une source à l’hebdomadaire américain. Reste à voir si l’un des deux saura séduire Jennifer, qui semble avoir le célibat plus épanoui que jamais.