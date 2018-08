Un code de la route carrément inacceptable

Je ne crois pas que vous puissiez faire quelque chose pour régler mon problème mais je vous le soumets pour me vider le cœur, en vous racontant ainsi qu’à vos lecteurs, ce que je pense des gestes que posent nos divers gouvernement pour modifier les règlements du code de la route. Ce qu’on appelle communément le Code de la sécurité routière (CSR).

En particulier la ville de Montréal qui est en train de passer du statut de métropole, pour devenir une ville où on cumule les projets pilotes visant à réduire la vitesse des véhicules, en même temps que rendre inaccessibles divers coins pittoresques et aimés des citoyens et surtout des automobilistes, pour finir par transformer en petits villages de campagne les arrondissements, en en compliquant l’accès aux visiteurs.

Tout ça se fait dans un chaos d’opinions, d’idées et de propositions qui semblent toujours aboutir à favoriser le piéton et le cycliste, mais jamais l’automobiliste. Avec pour conséquence que ces derniers développent des comportements problématiques qui vont de l’impatience à l’intolérance, favorisant du même coup la prolifération exponentielle du « Me, Myself and I »

Quand je constate que dans certaines rues on passe de 40 à 30km/hre sous prétexte que les cyclistes sont en danger alors qu’ils brulent les feux rouges à qui mieux mieux. Même chose pour les piétons qui ne se gênent pas pour nous forcer à attendre au coin d’une rue alors qu’eux aussi traversent lentement sur un feu rouge.

Qui pense à nous, pauvres automobilistes, qui sommes forcés de rouler à 30 quand nous sommes habitués de rouler à 50 et qui risquons chaque fois d’avoir une contravention additionnée de points d’inaptitude? C’est sûr que ça remplit les coffres du gouvernement, mais c’est dégueulasse. Et que dire des panneaux d’arrêts, des interdictions de stationner qui poussent comme de la mauvaise herbe?

Je peux comprendre que pour des raisons de sécurité on se doive de discipliner les conducteurs dans une certaine mesure. Mais certainement pas à l’excès. Et surtout pas de là à privilégier les plus vulnérables de la route. Là je n’embarque pas. Surtout quand on sait qu’eux, les plus vulnérables, ils se fichent carrément des règles et traversent sur les rouges.

Gaétan

Il va falloir vous habituer à des règles de plus en plus strictes puisque la volonté populaire est à la diminution de plus en plus prononcée des GES, donc à la réduction de la circulation automobile. Que vous aimiez ça ou pas, il est important que les lois protègent avant tout les plus vulnérables. Ce qui n’enlève pas à chacun, qu’il soit piéton, cycliste ou automobiliste, l’obligation de respecter les règles et de cohabiter avec les autres dans l’harmonie générée par une discipline individuelle.