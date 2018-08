Un immense fossé hideux et malodorant devant leur maison

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | Un couple d’octogénaires qui vit avec une odeur nauséabonde et de nombreux moustiques blâme le ministère des Transports, qui n’entretient pas selon eux le fossé géant qu’il a construit devant sa maison.

« Je n’ai pas été exproprié d’une partie de mon terrain par le MTQ [ministère des Transports du Québec] pour me retrouver devant un marécage. Ça pue et c’est plein de moustiques », dénonce Marcel Monette, un résident de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

Le Journal a constaté que l’herbe et les quenouilles sont tellement hautes par endroit qu’il n’est plus possible de voir la maison du couple depuis la route 335.