Une question de gros sous !

Il suffit d’étudier attentivement, comme le démontrait un quotidien de Dallas la semaine dernière, la situation de Tyler Seguin, avec les Stars, pour mieux comprendre le dossier Max Pacioretty.

On s’arrête évidemment à l’aspect financier et aux engagements qui accompagnent toujours les exigences salariales.

Pacioretty va écouler la dernière année de son contrat avec le Canadien. Il touchera 4,5 M$ et ensuite, il pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome.

Dans le contexte actuel, il représente une aubaine.

Sauf que Marc Bergevin ne veut plus de Pacioretty.

Et Pacioretty, de son côté, aimerait bien quitter les lieux en raison de la position prise par la direction de l’équipe. Quand on ne se sent pas désiré, on recherche un nouvel environnement. Cependant, les options sont intéressantes pour Pacioretty. Il n’a notamment qu’à patienter une autre saison tout en offrant un rendement d’un joueur de son calibre, capable d’enregistrer 30 buts et, ensuite, il passera à la caisse.

Et, pendant ce temps, Bergevin risque de se retrouver les mains vides.

Ça ne se produira pas, du moins, il faut croire que le responsable du secteur hockey chez le Tricolore trouvera une solution. Le contraire obligerait le propriétaire, Geoff Molson, à prendre action.

Des bonis

Si le Canadien a décidé de ne pas prolonger l’entente de Pacioretty, il faut faire évidemment un parallèle avec le dossier Seguin. En réalité, il faut dresser des comparaisons avec le dossier des joueurs de calibre supérieur qui écouleront leur entente à la fin de la saison 2018-19.

Tous ces patineurs exigeront des bonis signature.

De très forts montants d’argent. Pourquoi ?

La possibilité d’un conflit de travail après la saison 2019-2020. Je vous rappelle que l’Association des joueurs et les propriétaires, en septembre 2019, auront à se prononcer sur la présente convention qui doit se terminer en 2022. Si un groupe se dit insatisfait de la présente entente, elle prendra fin un an plus tard, c’est-à-dire après septembre 2020.

Et, sous le régime de Gary Bettman, rien ne garantit qu’un autre arrêt de travail sera évité.

Par conséquent, les agents n’ont aucunement l’intention de plonger dans l’inconnu sans obtenir pour leurs clients des montants astronomiques à la signature, ces montants étant garantis.

Exemple : John Tavares touchera 41 M$ de son entente de 77 M$ avec les Maple Leafs de Toronto lors des trois premières saisons. Le 1er juillet 2020, les Leafs lui verseront plus de 11 M$ dans son compte de banque. Toujours selon CapFriendly, cette somme sera versée même si un arrêt de travail était décrété.

Dans le cas de Pacioretty, il exigera sans aucun doute les mêmes conditions. Les chiffres ne seront pas les mêmes, mais les conditions pourraient être identiques. Exemple : si Pacioretty exige 7 M$ par saison, il est évident qu’il demandera des bonis signature lui accordant, on peut présumer, 20 M$ pour les deux prochaines saisons. Bergevin ne veut pas embarquer dans une telle aventure.

On peut comprendre. Mais, c’est la réalité. Les Stars de Dallas verseront possiblement 88 M$ pour huit ans à leur joueur étoile. Et, sans doute, devront-ils accepter de lui verser au moins 30 M$ pour les deux premières saisons.

Les équipes qui ont un intérêt pour Pacioretty ne donneront pas la lune pour le capitaine du Canadien en raison de la possibilité d’un conflit de travail, ils savent très bien qu’elles devront prendre des engagements importants au niveau financier. Aucun propriétaire n’aime verser des sommes importantes à un joueur pendant que les activités de la ligue sont annulées.

Cette réalité, elle a été créée par Gary Bettman au fil des ans et des nombreux arrêts de travail.

Les poursuites

Bryan Berard a disputé plus de 600 matchs dans la Ligue nationale. La semaine dernière, il a confirmé qu’il intentait une poursuite contre ses anciens employeurs à la suite des conséquences des commotions cérébrales qu’il a subies au cours de sa carrière.

Il base ses arguments sur le fait que les propriétaires de la Ligue nationale n’ont jamais rien fait pour enrayer la violence dans leur sport. Au contraire, ils ont parfois agi de façon à vendre les bagarres.

Berard est l’un des ex-joueurs à intenter une poursuite. Il y a quelques semaines, les joueurs qui avaient tenté de convaincre le juge qu’ils avaient tous les arguments pour obtenir un recours collectif contre la Ligue nationale perdirent leur cause. La juge les invitant à refaire leurs devoirs et d’arriver avec plus d’arguments convaincants.

Entre-temps, les joueurs ont obtenu la permission d’intenter, de façon individuelle, des poursuites contre la Ligue nationale.

Berard a décidé de passer à cette étape.

On se souviendra qu’il y a quelques années, la NFL avait versé plus de 800 M$ aux joueurs qui avaient intenté des poursuites à la suite des rapports accablants sur les commotions cérébrales.

Le décès de Mike Webster, joueur étoile des Steelers de Pittsburgh, allait bouleverser le monde du football quand le docteur Omalu, après avoir pratiqué l’autopsie sur le joueur des Steelers, a décidé de poursuivre ses recherches.

On connaît maintenant les conclusions.