[Vidéo] Ils bloquent un pont pour faire des beignes et se font arrêter

Trois automobilistes ont interrompu la circulation sur le pont Bay Bridge en Californie ce dimanche. En effet, les conducteurs se trouvant au volant d’une Ford Mustang décapotable blanche, d’une Ford Mustang coupée grise et d’une Toyota Supra de troisième génération ont fait ce qu’on pourrait qualifier de beignes.

À lire aussi: Un accident spectaculaire filmé à Saint-Côme

On ignore le but visé par cet exercice.

Pendant que certains filmaient la scène à l’aide de leur téléphone intelligent, d’autres ont pris le temps de contacter les autorités locales.

Cette vidéo a d’ailleurs été publiée par le California Highway Patrol de San Francisco. En une journée, elle a cumulé plus de 370 000 visionnements.

En peu de temps, plusieurs véhicules de police se sont rendus sur les lieux. Des remorqueuses ont aussi été dépêchées afin de procéder à la saisie de certaines des voitures.

Le conducteur de la Mustang décapotable blanche a été arrêté pour conduite dangereuse et exhibition de vitesse. Son véhicule a été envoyé sur-le-champ à la fourrière et il y restera pour les trente prochains jours. Les deux autres conducteurs ont aussi été interceptés.

À la sortie du pont, certains automobilistes, qui ont été identifiés comme étant complices, ont aussi été arrêtés.

Thank you to the public for calling in the crimes witnessed as well as providing us with video evidence to assist with charges filed. Again we want to remind all of the dangers involved to participants and innocent bystanders from side show involvement and reckless driving. pic.twitter.com/sgUb4IbeUf