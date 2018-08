16 artistes montréalais d’art urbain préparent une grande expo gratuite en plein cœur de Montréal

La promenade des Artistes du Quartier des spectacles va prendre vie dès le 23 août en accueillant l’exposition Surfaces.

Le partenariat du Quartier des spectacles en collaboration avec quelques organisations artistiques montréalais comme Artgang et LNDMRK ont donné carte blanche à 16 artistes et collectifs d’ici.

Louise-Édith Vignola

Parmi ces artistes il y a Miss Me, Zilon, 123KLAN, Omen, Zoltan Veevaete ainsi que plusieurs autres. Les œuvres de tout ce beau monde constitueront donc l’exposition d’art urbain à ciel ouvert Surfaces.

Louise-Édith Vignola

L’expo prendra forme sur des structures de différentes tailles et sur des objets inhabituels comme une voiture ou bien un conteneur. Il y aura même une vidéoprojection qui illuminera la façade du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM aussitôt le soleil couché.

Louise-Édith Vignola

Surfaces sera ouvert au public gratuitement dès le 23 août et jusqu’au 28 octobre sur la promenade des Artistes. Cette fameuse promenade est l’espace public situé entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Urbain et sur l’avenue du Président-Kennedy et le boulevard de Maisonneuve. Tout le monde est invité au vernissage le 23 août à 18h.

Louise-Édith Vignola



Surfaces

23 août au 28 octobre 2018

promenade des Artistes

