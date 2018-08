DURAND, Jean-René



Le 18 août 2018 est décédé Monsieur Jean-René Durand à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de feu Gisèle Rivest.Il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Raynald Pharand), Sylvie (Christian Paul) et Nathalie (Martin Laurin), ses petits-enfants Nicholas, Vicky, Patrick et Jonathan, son frère Jean-Yves (Mariette), son beau- frère Roland Rivest (Micheline), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 25 août de 9h30 à 13h30 et les funérailles suivront à 14h en l'église St-Marcel (1630, boul. St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles).Au lieu de fleurs, un don pour la Société de recherche pour le cancer serait apprécié.