5 looks de vedettes pour s’inspirer sans enfreindre le code vestimentaire de l’école

Il n’y a aucun mal à piquer les looks de nos vedettes préfs, encore moins quand l’inspiration vestimentaire pour le retour sur les bancs d’école est tout simplement inexistante.

Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 13 Août 2018 à 8 :56 PDT

Suffit d’aller faire un tour sur le Instagram des stars pour faire le plein d’idées!

Sans plus tarder, voici donc 5 looks de vedettes à copier sur-le-champ pour être stylée sans se retrouver en retenue!

1. Alicia Moffet

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 12 Mai 2018 à 8 :39 PDT

Le look d'Alicia est à la fois confo et chic parfait pour la vie de tous les jours. Elle agence sa chemise blanche à des pantalons rayés. L'élément funky de son ensemble est sans aucun doute ses lunettes avec les verres bleu-gris.

Chemise en lin, 50$ chez H&M

Pantalons rayés, 40$ chez Zara

Lunettes de soleil, 15$ chez Forever21

2. Lucie Rhéaume

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 20 Juil. 2018 à 9 :24 PDT

Lucie est tout simplement sublime dans cette jolie robe à rayures. Pour être réglementaire à l'école, il suffit d'enfiler une veste en jeans ou d'opter pour une robe à manches courtes ou longues.

Robe rayée, 51$ chez Forever21

Veste en jeans, 69$ chez Simons

Souliers, 80$ chez Converse

3. Jordyn Woods

Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 20 Août 2018 à 11 :39 PDT

La BFF de Kylie Jenner est toujours super stylée et cette fois-ci, c'est son look armé qu'on a envie de copier. Pour le recréer, on enfile des pantalons cargo, un haut (pas trop) crop top et des lunettes de soleil rouge beaucoup trop cool.

Lunettes de soleil, 22$ chez Urban Outfitters

Pantalons, 34$ chez Forever21

Haut, 40$ chez Aritzia

4. Sophie Nélisse

Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 16 Août 2018 à 3 :26 PDT

L'ensemble de Sophie est super simple, mais vraiment trop mignon! Il suffit d'y aller avec une petite robe rouge cache-coeur ainsi qu'une paire de baskets blanches et le tour est joué!

Robe en rabais à 30$ chez Simons

Souliers, 65$ à Converse

5. Millie Bobby Brown

Une publication partagée par mills (@milliebobbybrown) le 11 Août 2018 à 3 :25 PDT

Notre préf Millie Bobby Brown y est allé d'un look sporty-chic et on copie son style sur-le-champ! Le look est plutôt simple à voler: des jeans à bandes latérales, un t-shirt blanc et de petites mules super mignonnes. En plus, le tout n'est pas cher!

Pantalons, 26$ chez Zara

T-shirt blanc, 20$ chez Garage

Pendentif, 33$ chez Bizou

Mules, 85$ chez Aldo

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!